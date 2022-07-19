Ormanda kaybolan Şehmus, 8’inci günde bulundu

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı’na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele (20), aramaların 8inci gününde Çatalcada ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

İstanbul’da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı’nın son günü olan 12 Temmuz’da, ailesiyle İstanbul’un Çatalca ile Tekirdağ’ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında ‘Kastro’ olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı’na pikniğe geldi. Ele’den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele’yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ’dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU

Aramaların 2’nci gününde, Şehmus Ele’nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Eleyi 12 Temmuzda ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında Eleye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı. Şehmus Eleyi arama çalışmaları son günlerde İstanbulun Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aramalara Şehmus Ele, bugün saat 13.00 sırılarında Çamlıköy Tabiat Parkı’na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ULAŞILMASI İÇİN İZ BIRAKMIŞ

Ele’nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi. Çatalca Karacakaya Jandarma Karakoluna getirilen Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesine götürüldü. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden Elenin sağ olarak bulunduğunu açıkladı. Ermiş, açıklamasında, Çok Şükür. Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününden bu yana eilesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikayanın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu ifadelerini kullandı. (DHA)