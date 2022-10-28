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Ormanda 4 kilo eroin ele geçirildi

Antalya’da polisin düzenlediği operasyonda, ormanda 8 paket halinde 4 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde ormana uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 paket halinde daralı 4 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. ve İ.D. gözaltına alındı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 505 TL ve 200 dolara el konuldu.

Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan 2 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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