Orman vurgunu operasyonunda sahte vaziyet planı

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı 350 hektar olarak gösterip, kayıtlara geçirilmeyen alanda usulsüzlükler yapılarak devletin 3 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla düzenlenen, 25 kişinin gözaltına alınıp 5i adli kontrol şartıyla tamamının serbest bırakıldığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluğundaki Akbük, Göbün, Taşyaka ve Küçük Sarsala koylarında, mevcut Mesire Alanı Yönetmeliğine aykırı kaçak yapıların yapıldığı ortaya çıktı. Bu kaçak yapılara kılıf uydurmak için de yönetmeliğe ve kanunlara aykırı olarak vaziyet planı çizdirildiği belirlendi.

Dalaman ilçesinden 10 Temmuz 2019’da çıkıp, Fethiye’nin turistik Göcek Mahallesi’ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında 350 hektar alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yanan alanın 1380 hektar olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaya çıkardığı vurgunla ilgili yürütülen soruşturmada 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart’ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., işletme şefleri Kadriye Ç.i ile Gökçe Ş., Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K., Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa K.nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el kondu.

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Klasörler dolusu evrak da jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden muhtar Vedat K., Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Önder M. ve Musa K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU 3 SANIK DA TAHLİYE OLDU

Tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Ş., Kadriye Ç. ve muhtarı Vedat K.nin yeterli delilin toplanması gerekçesiyle 22 Mayıs’ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluğundaki Akbük, Göbün, Taşyaka ve Küçük Sarsala koylarında, mevcut Mesire Alanı Yönetmeliği’ne aykırı kaçak yapıların yapıldığı belirlendi. Koylarda yapılan kaçak yapılara kılıf uydurmak için yönetmeliğe ve kanunlara aykırı olarak vaziyet planı çizdirildiği tespit edildi. Planlarda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş.’nin imzalarının bulunduğu belirlendi. Koylardaki yapıların hepsinin yönetmeliğe aykırı olduğu saptandı. Sadece deniz yolu ile ulaşımının bulunduğu koylardaki yapıların, Kıyı Kenar Kanunu’na da aykırı olduğu ortaya çıktı. (DHA)