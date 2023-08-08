Orgazm olmak her kadının hakkıdır

Ülkemizde kadın cinselliğinde en önemli sorunlardan biri de orgazm olamamaktır. Oysa sağlıklı her kadının bunu yaşaması gerekir.

Bu problemim psikolojik mi?

SORU:

10 senedir evliyim. Evlendiğim günden beri çok istememe rağmen hiç orgazm olama­dım. Bu bir hastalık mı yoksa psikolojik bir durum mu bilmiyorum. Bu sorunun bir çözümü var mı? Y.C./ İstanbul

CEVAP:

Kadınlarda orgazm olamama en sık karşılaştığımız cinsel işlev sorunudur. Bunun birçok nedeni vardır. Çocukluktan itibaren yüklenen negatif cinsellik algısı ya da cinselliğin ayıp, pis bir şey olarak görülmesi, genital veya metabolizma bölge hastalıkları, eşin olumsuz cinsel tutumları, beceri eksikliği, yine eşte görülen erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları en sık görülen nedenlerdir. Orgazm bozukluğu tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Eğer bireysel olarak mastürbasyonda orgazm olabiliyorsanız tedavi daha kolaydır. Eşinizle birlikte bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilir, siz de her kadın gibi orgazm olabilirsiniz.

Bitkisel ilaçların faydası olur mu?

SORU:

56 yaşındayım. Son birkaç yıldır belirgin bir şekilde cinsel isteksizlik ve sertleş­me sorunum var. Hemen ilaç kullan­mak istemiyorum, bunun yerine mesir macunu gibi bitkisel ilaçları denemek istiyorum. Eskisi gibi olmak için bana ne önerirsiniz? A. C./ Eskişehir

CEVAP:

Erkeklerde yaş ilerledikçe cinsel ilgi, istek ve performansta bir azalma görülmesi nor­mal ve beklenen bir durumdur. Geçmişle kıyaslama mutsuzluğa ve hayal kırıklığına neden olabilir, içinde bulunulan yaşı ve bu yaşın getirdiklerini kabullenmek gerekir. Bununla birlikte yaşa uygun olmayan ani ve hızlı performans kaybı başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok sorunun habercisi olabildiğinden mutlaka bir üroloji doktoruna muayene olarak nedeni araştı­rılmalıdır. Cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarında tedavi ortaya çıkaran organik ya da psikolojik nedenlere göre yapılır. Bilinçsizce kullanılan doğal ilaçlar da en az diğer ilaçlar kadar zararla olabilir. Bu ne­denle önce bir doktorun muayene etmesi, organik bir neden bulunmaması durumun­da bir cinsel terapistten profesyonel destek alınması uygun olur.