Orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Kadınlarda sık yaşanan orgazm sorunlarında kişinin bu durumu nasıl tanımladığı önemlidir. Çünkü nedene yönelik tedaviyle çözüme daha kolay ulaşılır…

Bu problemimin bir çaresi var mı?

SORU:

25 yaşında evli bir kadınım. Benim sorunum orgazm olamamak. Bunun bir tedavi yolu var mıdır? Y.G./Bursa

CEVAP:

Orgazm sorunlarından şikayeti olan kadının bunu nasıl tanımladığı önemlidir. Eşinde, eğer erken boşalma sorunu varsa, bu nedenle kadının orgazm olamaması da söz konusu olabilir. Orgazm bozukluğu, bazen fizyolojik kökenli olabilir. Fiziksel sorunlar yanı sıra bazı antidepresan ve antipsikotikler de orgazm sorununa neden olur. Orgazm bozukluğu tedavisinde, öncelikle kadının kendi başına orgazm olmayı öğrenmesi beklenir. Bu nedenle, danışanın mastürbasyon konusundaki duygu ve düşüncelerinin ele alınması gerekir. Mastürbasyon egzersizlerinin aşamalı ödevler halinde verilmesiyle birlikte, orgazma ulaşabilmesi danışana hayal etme egzersizleri de yaptırılır.

Eşime karşı niye böyle isteksizim?

SORU:

2 yıldır evliyim. Doğumdan sonra 5 ay eşimle birbirimizden uzaklaştık. Şimdi sevişirken hiçbir şey hissetmiyorum, canım beraber olmak bile istemiyor. Bu sorunun çaresi nedir? M.R:/Edirne

CEVAP:

Cinsel isteksizlik kader değil, cinsel terapi ile tedavisi mümkün… Cinsel isteksizlik bir sonuç olarak görüldüğü için, neden olan faktörlerin ortaya konması terapide önem taşıyor. Tedavi eşler arasında bir uyum oluşturulması ve aralarındaki bozulan iletişimin yeniden düzenlenmesiyle başlıyor. Cinsel hayatta kısa ayrılıklardan sonra bir araya gelme, eğitim amaçlı erotik videolar seyretme, kıyafet değişikliği, tavırlardaki bir değişiklik, mekan değişikliği gibi küçük değişiklikler ve fanteziler kurulması gibi cinsel yaşama yeniliklerin kazandırılması tedaviye destek oluyor.

Yatakta nasıl daha rahat olabilirim?

SORU:

21 yaşında yeni evli bir kadınım. Eşimden çok utanıyor yanında soyunamıyor, ancak karanlıkta birlikte olabiliyorum. Eşim bu durumdan rahatsız. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? F.S./ Malatya

CEVAP:

Evlilik çok özel ve mahrem bir ilişkidir. Bu nedenle eşler arasında ayıp ve utanma olmaz. Erkekler daha çok görsel olduğundan ve uyarılmak için çıplaklık, dans gibi uyaranlara ihtiyaç duyarken kadınlar, fiziksel temas, iltifat ve erotizme ihtiyaç duyabilirler. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak onu mutlu etmek istediğinizi ama kendinize göre engelleriniz olduğunu, bunları birlikte açacağınız söyleyebilirsiniz. Böyle durumlarda aşamalı olarak karanlığa yakın loş bir ışıkla başlayıp her seferinde biraz daha aydınlığı artırarak kendinizi alıştırabilirsiniz. Bireysel olarak yalnız iken ayna karşısında kendi bedeninizi inceleyebilir, utangaçlığınızı yenebilirsiniz.