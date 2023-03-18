Organları ile dört kişiye hayat verdi

Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki hastadan alınan kalp, karaciğer ve böbrekler nakil bekleyen 4 hastaya hayat verdi.

Eskişehir’de trafik kazası geçirip, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yapılan operasyonla hastanın, kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı. Hastanın kalbi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde nakil bekleyen Soner Akyol’a (44), böbreklerinden biri Gül Özden’e (46), karaciğeri ise Mehmet Duacıgil’e (44) nakledildi. Diğer böbreğin nakli ise Eskişehir’deki bir hastaya takıldı.

13 yıl bekledikten sonra böbrek nakli yapılan Gül Özden, “25 senedir diyalize girdiğim halde organ naklini hiç umut etmemiştim. Bir anda çıktı karşıma. Bundan sonra inşallah diyalize girmeden hayatımı devam ettiririm. Mutluyum. Bugüne kadar çok korkuyordum ameliyat olmaktan. Hiç korkulacak bir şey yokmuş. 5 gün içinde hastalar diyalize girmeden evine gidebiliyor. Herkesin organ bağışçısı olmasını istiyorum. Diyalize girerek hayata devam etmek çok zormuş, bunu nakil olduktan sonra anladım. Organ bağışlayan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Donör sayılarının daha çok artmasını istiyorum” dedi.

Karaciğer nakli gerçekleştirilen Mehmet Duacıgil ise “Bir seneyi aşkın bir süredir organ nakli için bekliyordum. Organ bağışçısını ve ailesini tanımıyorum ancak teşekkür ederim, Allah razı olsun. Organ bağışlayarak bir canı kurtarıyorsunuz, bu yüzden herkesin organ bağışı yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Bilkent Şehir Hastanesinin Türkiye’de solid organ nakli gerçekleştirebilen tek devlet hastanesi olduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinde bugüne kadar 148i böbrek, 73ü karaciğer, 32si akciğer, 24ü ise kalp nakli olmak üzere toplam 277 organ nakli gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

‘LÜTFEN ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN’

Organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, “Ülkemizin organ bağışı oranları maalesef Avrupa’nın ve dünyanın en alt oranlarını temsil ediyor. Organ nakli oranı ülkemizde milyonda 4 civarında. Avrupa ülkelerine bakacak olursanız bu oran milyonda 25 ve 45 arasında değişiyor. Biz bu orana ulaşabilirsek şu anda organ nakli bekleyen tüm hastalara organ ulaştırabilmemiz mümkün olacak. Organ nakli candan cana bir sadakadır. Organ nakli bir hayat, bir yaşamdır. Lütfen organlarınızı bağışlayın” dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, Sağlık Bakanlığının son yıllarda organ nakillerinin sayısını arttırmak için büyük bir emek harcadığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 1200 hasta kalp nakli için beklemekte. Ancak biz yılda sadece 90 civarı kalp nakli yapabiliyoruz. Kalp nakli yoğun bakımımızda 4 yaşında nakil bekleyen çocuklar da var, 19 yaşında genç hastalar da var. Bu hastalarımızın ortalama yaşam beklenti süresi bir yıl civarında. Bir yıl yaşamasını beklemediğimiz hastalar organ bağışı sonrasında 20-25 yıl yaşayabiliyor. Bizler beyin ölümü gerçekleşmiş organ bağışı yapabilecek hastaları tespit edebiliyoruz; ancak dörtte bir aileyi ikna edebiliyoruz. Bu dörtte birinin de ancak altıda biri kalp nakli için uygun olabiliyor. Tabiri caizse toplu iğne ile toprağı kazmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(DHA)