Ordu’da sağanak; evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ordu için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde, sokaklarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, birçok evi su bastı.

Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ile cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Ordunun Altınordu ilçesinde bulunan Bülbül Deresi, taşma noktasına gelirken, çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekipleri dere kenarlarında tedbir aldı. Uzunisa Mahallesi Alantepe mevkinde ise mahalle yolu göle dönerken, yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan mahalledeki fındık bahçelerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi.

PERŞEMBEDE EVLERİ SU BASTI

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesinde bulunan 3 bloklu bir sitenin giriş katındaki evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, vidanjör ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla evin çevresinde kanal açarak suyun yönünü değiştirdi. Ardından vidanjör ve pompalarla evlerin içerisindeki su tahliye edildi. Su baskınları nedeniyle evlerde zarar meydana geldi.

BÜYÜK BİR AFET

Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük, su baskınının bir anda geldiğini belirterek, Burada sitemizin zemin katlarının tamamı su altında kaldı. Bu olaya duyarsız kalmaksızın hemen Perşembe Belediye Başkanımı aradım. O belirli yerleri aradı. Ekipler buraya yönlendirildi. Biz de burada komşularımızın yaralarına bir şekilde ilaç olmaya çalıştık. Yani büyük bir afet. Bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu. Yarım metre bir su baskınıyla eşyaları tamamıyla imha oldu diyebiliriz. Site görevlimiz burada ailesiyle yaşıyordu. Onları da komşular misafir ettiler dedi.

ÇOK YAĞMURDA BİZ BUNU HER SEFERİNDE YAŞIYORUZ

Sitenin yöneticisi Telat Havva, 2 saat içerisinde şiddetli bir yağmurdan dolayı zemin katımızı su bastı. Burası deniz seviyesi ile eşit olduğundan dolayı çok yağmurda biz bunu her seferinde yaşıyoruz. Yetkililere söylememize rağmen, içerde dilekçelerimizin olmasına rağmen bir türlü yanıt alamıyoruz. Bunun için yetkililerden yardım istiyoruz. Muhtarımın yardımı ile beraber buraya anında böyle vidanjör ve itfaiye getirdi. Kepçe getirdi, suyun yönünü değiştirdik ve sonuç itibariyle bütün zemin katlarda aynı durum söz konusu diye konuştu.

KAPIYA ÇIKTIĞIMDA EVE SU GELMEYE BAŞLADI

Evini su basan ve sitenin görevlisi olan Yaşar Taş ise, Evin içerisindeydim. Yatıyordum. Evleri su bastığı için beni aradılar. Kapıya çıktığımda eve su gelmeye başladı. Saat 23.00ten sonra tuvaletlerden, kapılardan sular geldi dedi. (DHA)