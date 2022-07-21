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Ordu’da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahil kısmında, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nin arkasında bulunan sahil kısmında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan su samurunu cep telefonuyla görüntüleyen Akif Kırca, akşam saatlerinde sahil kıyısında su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.

Kamera kaydında su samurunun balık avladığı, bir süre su yüzeyinde avlandıktan sonra kaybolduğu görüldü. (İHA)

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Ordu’da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
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