Ordu’da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kerim U. İdaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.

Kaza sonrası sürücü Kerim U. ve yanında bulunan Burak O. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.’nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)