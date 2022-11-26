Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ordu Üniversitesi ‘ne öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

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