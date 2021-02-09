Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı ve kiralaması yapacak
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Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı ve kiralaması yapacak

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar açık teklif usulü ile kiraya verilmek ve satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir.

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