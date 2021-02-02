Ordu Büyükşehir Belediyesi iş yerleri kiraya verecek
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Ordu Büyükşehir Belediyesi iş yerleri kiraya verecek

Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki işyerleri açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi iş yerleri kiraya verecek
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