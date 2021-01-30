Önünde sonunda para devalüe edilecektir…

MB Başkanı Ağbal, 2021 yılı hedeflenen enflasyon oranı konusunda bir açıklama yaptı…

Konuşmasının bir yerinde şöyle dedi:

“Kısa vadede oldukça etkili olan arz yönlü enflasyonist unsurlar nedeniyle yıllık enflasyon birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebilecektir”.

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İtiraf edeyim ki…

“Arz yönlü enflasyon” derken ne demek istediğini anlamadım…

“Mal ve hizmet arzı” yüksekse…

Enflasyonun düşük olması lazım…

Oysa…

Enflasyonun birkaç ay daha yüksek çıkmaya devam edeceğini bizzat söyledi…

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Eğer “Arz yönlü” derken piyasadaki para arzının yüksekliğini anlatmak istediyse…

Yok böyle bir şey…

Zira hem krediler kısıldı…

Hem de piyasaya TL girişi azaldı…

Buna bir de…

Devletin iç borçlanma yoluyla çektiği emisyonu ekleyin…

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Geriye tek bir seçenek kalıyor…

Başkan Ağbal, dövize yatırım yapmakta ısrar edenlere sopa gösteriyor…

“Faizi daha da arttırır, TL emisyonu daha da düşürür, çanınıza ot tıkarım…”.

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Ne yazık ki hiçbiri işe yaramaz…

Yaramaz çünkü…

Piyasada TL ne kadar kısılırsa kısılsın…

Faizler ne kadar artarsa artsın…

Döviz mevduatlarını çözmeden de çok daha uzun süre ve sıkıntıya düşmeden hayatlarını sürdürebilecek olan mudiler; bekleyeceklerdir…

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Çünkü…

Artık bir lise öğrencisi bile biliyor ki…

Ödemeler dengesi krizi yaşayan Türkiye önünde sonunda milli parasını devalüe edecektir…

12.594 DOLAR OLAN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR NEDEN 8 BİN DOLARA DÜŞTÜ…



Ünlü kalp cerrahı ve ilk by-pass operatörü Dr. Cristian Bernard şöyle demişti:

“Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en büyük düşmanıdır…”.

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Türkiye’yi yönetenlerin en büyük hatası da işte bu değil mi?..

Hem bilmiyorlar…

Hem de bilmediklerini bilmiyorlar…

Ve haliyle…

Bildiklerini zannediyorlar…

Ve ne yazık ki…

Bir türlü öğrenme girişiminde de bulunmuyorlar…

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2003 – 2013 arası Türkiye, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde neden başarılıydı?..

Çünkü…

Erdoğan bilmediğini biliyor…

Bilenlerle çalışıyordu…

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Ne zaman ki billboardlara “Büyük Usta” posterleri asıldı…

Erdoğan her şeyi öğrendiğini zannetti…

2013’te 12.594 dolar olan kişi başına milli gelir…

2020’de 8 bin dolara düştü…

NEDEN BÜTÜN PEYGAMBERLER O BÖLGEYE GÖNDERİLDİ…

2014 yılıydı…

Avusturalya Başbakanı Julya KLARK, yönettiği ülkede, Radikal İslam’ın siyasi kanadı olan Müslüman Kardeşler lideri Mursi için yapılan gösteride, fanatik bir Müslüman göstericiye şöyle dedi:

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“Niçin bu kadar mutaassıpsın?..

Niçin Suudi Arabistan ya da İran’da ikamet etmiyorsun?..

Niçin İslam devletini terk ettin?..

Siz Allah’ın İslam ile mübarek kıldığını söylediğiniz devletleri terk ediyorsunuz…

Hürriyet, adalet, refah, sağlık güvencesi, sosyal güvenlik, kanun önünde eşitlik, adil çalışma fırsatı, çocuklarınızın geleceği, yorum, düşünce hürriyeti için…

Kafir olduğunu söylediğiniz memleketlere göç ediyorsunuz …

O halde bize fanatiklik ve nefretten bahsetmeyin…

Biz size kaybettiğiniz her şeyi verdik…

Bize saygı duyun ya da burayı terk edin…”.

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7 yıl önce yapılan bu konuşmayı neden mi hatırlattım?..

Söyleyeyim…

İktidar ve destekçileri kadar…

Batı’dan nefret eden pek çok muhalif de sürekli Batılı ülkeleri aşağılıyorlar…

Oysa…

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Kötü olan Batılı (Ki Avustralya çok çok uzak doğuda) demokrasiler ve dinleri değil…

Kötü olan…

Ortadoğu kültürü…

Ortadoğu zihniyeti…

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Öyle olmasaydı eğer…

Bütün peygamberler o bölgeye gönderilir miydi?..

BAHÇELİ VE PERİNÇEK’İN GERÇEK AMACI NE…

Erdoğan ne zaman; AB, ABD ve İsrail ile sıcak ilişkiler kurmaya girişse…

Yargı reformundan söz etmeye başlasa…

Ve…

MHP ile Vatan Partisi’nden kurtulmaya çalışsa…

Hemen:

“AB bizi istemiyor, Amerikalılar bizi sevmiyor çünkü onlar Hıristiyan biz Müslümanız” bahaneleri seslendirilmeye başlanıyor da ondan…

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Bahçeli ve Perinçek Müslüman Kardeşler örgütünü desteklemeyeceklerine…

Şeriat devleti kurulmasına razı da olmayacaklarına göre…

Acaba?..

Asıl amaçları:

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Erdoğan’ın yüzünü Batı’ya döndürüşünün önüne geçmek…

Onu…

Despotik, sözde demokrat Rusya ve Çin gibi otokrat yönetimlerle stratejik ortaklık kurmaya zorlamak mı?..

DİJİTAL TORUNLARIMDAN BİRİ DİYOR Kİ…

YouTube kanalımdaki digital torunlarımdan biri olan Hülya Köstepen, videolarımdan birinin altına George Orwell’dan bir özlü söz yazmış:

“Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder…”.

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Ve bir de demiş ki:

“Ayçiçeği tarlasına TOKİ konutu yapan ülkenin 5 litrelik ayçiçeği yağı 100 TL olduğunda ağlaması sızlaması boşuna…”.

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Hülya’yı bir de…

KORKUSUZ’da bana lütfedilen bu değerli köşede alkışlamak istedim…