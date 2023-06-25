Önümüzdeki seçimlere bakalım…

Erdoğan’ın:

“Faiz sebep enflasyon netice” deyişinin temelinde ne yatıyordu?..

Kendisinin ekonomist olduğuna inanarak:

Bilmediğini, bilmemek…

★

Oysa…

İnsanî gelişimi gerçekleştirmenin yolu:

Öğrenmekten geçer…

★

Ne var ki…

Erdoğan’ın çevresindeki yağcı takımı (Yüksek maaş alabilsinler diye onlara “Danışman” sıfatı verildi) ona:

“Siz ekonomist değilsiniz ve ekonomi bilmiyorsunuz…

Ekonomi biliminde faizin, enflasyonun sebebi ya da sonucu olduğuna ilişkin bir kuram yok…

Enflasyon, mal ve hizmet üretim miktarının, talep miktarına yetişemeyişinin neticesidir…

Çözüm:

Mal ve hizmet üretimini talep seviyesinde tutabilmek, yani mal ve hizmet üretimi yapabilecek tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmektir…

Kısa vadede bu başarılamıyorsa…

Talebi, üretim seviyesine düşürmek…

Yani:

Tüketicilerin gelir seviyelerinde artış değil, indirime gitmek…

Vatandaşın bir kısmının sahip olduğu parayı, enflasyonun ve devalüasyonun üzerinde faiz vererek bankalara çekmektir” diyemedi…

★

Sonuç:

Hemen herkesin ezberlediği o ünlü kıssada olduğu gibi…

★

Ağa ve Kâhyası sabah çiftlikten, Ağa’nın atlı arabasıyla çıkmıştılar…

Yolda oynanan bir oyun gereği Ağa “halt yemiş…”.

Atlı araba Kâhya’nın olmuştu…

Dönüş yolunda aynı oyun bir kez daha oynanmış…

Bu defa Kâhya yemişti haltı…

Ve…

Atlı araba yine, Ağa’nın mülkiyetine geçmişti…

Çiftliğin kapısından giriş yapılırken Ağa, Kâhya’ya sormuştu:

“Sabah bu kapıdan çıkarken bu araba kimindi?..”.

“Senindi Ağa’m…”.

“Şimdi kapıdan içeri girerken kimin?..”.

“Yine senin Ağa’m…”.

“İyi de be Allah’ın belâsı… Madem hiçbir şey değişmedi… Biz o haltları neden yedik?..”

“Ben ne bileyim be Ağa’m?” demişti Kâhya, “oyunu sen başlattın…”.

★

Erdoğan fıkrayı bilmiyor olabilir…

Ama…

Ortaya attığı bilim dışı tezin (“Faiz sebep enflasyon netice”) ne kadar saçma olduğunu…

Halka ve ülkeye milyarlarca dolara…

Ve…

İşsizliğe mal olduğunu artık bizzat yaşayarak öğrendi…

Yani…

Erdoğan dün:

“Bilmediğini bilmiyordu…”.

Ama…

Bugün: Bilmediğini biliyor…

★

Onunla kavga etmek…

Onu en ağır şekilde eleştirmek elbette herkesin hakkı…

Ama…

Artık o haltlar yendi…

Tüpten çıkan macunu tüpe itmek ne kadar mümkün değilse…

Yenilen haltları çıkarmak ve:

“Hiç yememiş” sayılmak da:

O kadar nafile…

★

Genç futbolcuların yenik çıktıkları maçtan sonra söyledikleri gibi.

Önümüzdeki seçimlere bakalım…

Günün sözü

Goethe dedi ki:

“Bilmek yetmez uygulamak lâzım, istemek yetmez yapmak lazım…”.

Yaman çelişki

Sadece 5’i kadın olmak üzere 68 bakan yardımcısına sahip…

“Müsrif bir ülke” olma geleneğini:

Sürdürüyoruz…

★

Soru:

Bakan yardımcılığı nedir?..

★

Cevap:

Müsteşarlık gibi…

Devlet insanı vasfı ile yetişmiş:

En üst düzey…

Kariyer ve liyakat sahibi bürokratların yerine…

Hiçbir vasfı olmayan:

Partizanlara…

Boşta kalmış eski milletvekillerine…

“Koltuk” yaratma…

Ya da bir başka deyişle:

“Yandaşlara para ve iktidar gücü kazandırma kulübüdür…”.

★

İşin ilginç yanı…

2011 yılından bu yana…

Seçilmişleri en çok ezen atanmışlar kulübü olarak tezahür eden bu makamın kurucusunun…

“Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeyeceğiz” sloganıyla 20 yıl önce iktidara gelen Erdoğan olması…

Ne çıkarın vardı?

Erdoğan’ın küçük damadının ağabeyi ve Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, TCMB Para Piyasası Kurulu’nun faiz artırımına destek vermek amacıyla şöyle dedi:

“Enflasyon sosyal adaleti ve huzuru bozar. Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir…”.

★

Tercümesi şu:

“Tayyip amca faiz politikasıyla ilgili dönüşümünde haklıdır…”.

★

İyi de sevgili kardeşim…

Bunu söylemek için neden…

Tekerleğin kırılmasını bekledin?..

★

Bunun böyle olacağını en başta görmemişsen:

BAYKAR’ı hangi iktisadî birikiminle yönetiyorsun?..

★

Biliyor ve fakat söylemediysen:

Ne çıkarın vardı?..

★

Çıkarın yok idiyse:

Erdoğan’dan çok mu korkuyordun?..

Mesaj değilse

Meral Akşener dedi ki:

“Neymiş, İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar…”.

★

Soruyorum:

İstanbul HDP değil de İYİ Parti sayesinde kazanıldıysa…

İlk yapılan seçimde:

İYİ Partili 800 bin seçmen:

Tatilde miydi?..

★

Tatilde değil idiyse…

İmamoğlu’na:

Neden oy vermedi?..

Dünün tweeti

EVREN ALANKUŞ

@evrenalankus

Meral Akşener pişmanlığını dile getirerek “Keşke 15 vekil istemeseydim” dedi!

Bir Allah’ın kulu, “Kemal Kılıçdaroğlu12 sana 15 vekil vermeseydi 2018’de seçime giremiyordu partimiz sen neyin kafasını yaşıyorsun abla” demedi!

Süleyman Soylu haklıymış demek istemezdim.

Şimşek’i gönderse yerine…

Medya patronu Acun Ilıcalı verdiği röportajda, yaptığı harcamaları anlatmış…

Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Ilıcalı en çok:

Uçak masrafından yakınmış…

Uçakla bir yere gitmenin çok maliyetli olduğunu ifade eden ünlü medya patronu:

“O kadar hesapsız bir insan değilim” dedikten sonra şunları söylemiş:

“Uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ediyorum çünkü uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum…”.

★

Erdoğan bu genç adamı Maliye ve Hazine Bakanı yapmak yerine…

Niçin Şimşek’i getirdi ki?..

★

Acun hem çok kolay para buluyor…

Hem tasarruflu…

Hele:

İki işi bir arada yapması:

Mükemmel…

★

Bence henüz geç değil…

Şimşek’i gönderip yerine Acun getirilse çok kıyak olur hani…

Halk karar verecek

Soru:

Prof. Dr. Tansu Çiller başbakanlığındaki DYP-SHP koalisyon hükümeti…

5 Nisan 1994 kararlarını neden geciktirdi?..

★

Cevap:

27 Mart 1994’te yapılacak yerel seçimlerinde…

Koalisyon ortağı SHP’yle birlikte…

Daha çok belediye başkanlığı kazanabilmek için…

★

Peki…

DYP ve SHP bunu başarabildi mi?..

Hayır…

★

Çünkü…

İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını:

RP’ye kaptırdı…

Ve o seçimler…

24 Aralık 1995 seçim sonuçlarını getirdi…

★

Yapılan seçimlerde:

RP, %21,38…

DYP, %19,18…

ANA, %19,65…

DSP, %14.64…

CHP, 10.71 oy almışlardı…

★

Oysa…

Yasaya göre seçim tarihi:

27 Ekim 1996 idi…

Ama…

★

SHP-CHP birleşmesi sonucu CHP Genel Başkanlığına seçilen…

Ve…

Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Deniz Baykal…

Tıpkı…

2002 seçimlerinde olduğu gibi…

Bahçeli’ye örnek olacak inatçılığıyla…

Koalisyonu bozmak pahasına…

Ülkeyi erken seçime götürmüş…

5 Nisan 1994’te imzalanan…

Ve…

Uygulamaya konulan Stand – by programı:

Delik deşik edilmişti…

★

Tarihin tekerrür edeceğinden…

Erdoğan ve AKP’nin geldiği gibi gideceğinden:

Emin olabilirsiniz…

★

Ne zaman mı?..

Ona…

Devletin ve ülkenin gerçek sahibi:

Halk karar verecek…