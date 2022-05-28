Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai

Aniden bastıran sıcak havalar nedeniyle termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Adana’da, kebap ustaları 80-90 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek parası için çalışıyor.

Türkiye’nin en sıcak illerden olan Adana’da hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 40-43 dereceyi bulurken kebap ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 80-90 derecede ekmek parası için mücadele ediyor.

Sabah 07.00’de yanan mangal ise gece 00.00’a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor.

“Allah biz kebapçılara yardım etsin”

Kebapçı Yaşar Aydın, Adana’daki kebapçıların her sene Afrika sıcaklarından daha fazla sıcağa maruz kaldığını kaydederek, “Adana’da sıcaklar başladı. Biz kebapçılar olarak bu dünyada resmen yanıyoruz. Allah biz kebapçılara yardım etsin. Termometreler 70-80 bazen de 90 dereceyi buluyor. Bu dünyada yanıyoruz inşallah öbür dünyada yanmayız” diye konuştu.

“Burası dışarıdan 2 kat daha sıcak”

Kış mevsiminde kebapçılık yapmanın çok güzel olduğundan bahseden Aydın, “Kış aylarında burası çok güzel oluyor. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok sıcak oluyor. Allah bu aylarda bizim yardımcımız olsun. Dışarıda 40 derece sıcaklık var burası dışarıdan 2 kat daha sıcak. Ancak işimizi seviyoruz durmak yok, kebaba devam” dedi.

Kebap ustası Coşkun Yiğit ise ekmek parası için sıcakta çalışmak zorunda olduğunu belirterek, “İçeride cehennem sıcağı var. Ekmeğimiz için alın terimizle çalışıyoruz. İnsanlar 40 dereceye sıcak diyor ama biz burada 80-90 derecede yaklaşık 10-12 saat çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)