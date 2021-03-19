Önce temizlik sonra yenilik

Ülke futbolu, ülke sporu artık safralarından kurtulmalı. Konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor falan değil konu çok başka. Fetö’nün açtığı bölücü ve kamplaştırıcı yapı ülke sporunu da yıllar boyunca esir aldı. Ülkenin kurumları, milletin parası sanki bu hain yapının ganimetiymiş gibi ellerinde oyuncak oldu. Bunlardan kalan bu alışkanlık resmen kişilere bulaştı. Fetöcülerin grupları gibi kişiler kurumları kendilerine oyuncak olarak görmeye başladılar. Aslında ülke sporunun içine çöreklenmiş olan vasıfsızlar, kurumların sırtından para ve itibar kazanma hedefinde olan tipler en çok siyasi erke zarar verdiler. Siyasi erkin ilk başta işine geldi belki de bu durum. “Her yere hakim olayım” derken kendi eliyle kendisine zarar veren bir yapıyı gün geçtikçe güçlendirdi.

Ama eminim ki artık Ankara da, “Yeter” diyordur! Ülke futbolu başta olmak üzere bütün spor camiası için temizlik vaktidir. Ne fetöcüsü, ne fetö sempatizanı, ne rantçısı, ne mafya özentisi cahili hepsine devlet eliyle ismine bakılmaksızın tırpan vurulmalı. Sonra da temeli liyakat olan bir sistem ile sporumuz yenilenmeli. Bu temizlik ve yenilik sürecini çok uzakta görmüyorum. Her şeye rağmen devletin refleksine güvenim tam. Devletin adaleti geç geldi gibi durur ama tam zamanında eksiksiz olur.