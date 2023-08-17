Önce kim orgazm olmalı?

Cinsel birliktelik çoğu zaman beklenen aynı anda orgazm olmaktır, ancak orgazm bir refleks olduğu için bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün değildir…

Eşimle aramızdaki bu sorunu nasıl çözeriz?

SORU:

İki yıldır evli bir kadınım. Eşimle ne zaman cinsel birliktelik yaşasak benden önce boşalıyor. Sonra beni uyarmaya devam ediyor ama heyecanı düşüyor ve isteyerek yapmıyor. Doğrusu nedir, önce kim orgazm olmalıdır? D.S./ Adana

CEVAP:

Orgazmda ideal olan yaklaşık 5 saniye süren orgazm deneyimini olabildiğince birbirine yakın bir zamanda yaşamak­tır. Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılığı orgazm deneyiminin nasıl yaşanacağını belirler. Erkeğin boşaldıktan sonra zorun­lu bir ara verme (refrakter) dönemi vardır. Bu dönem içinde cinselliğe ilgisi tümüyle düşer, istese de yeniden ilişkiye giremez. Bununla birlikte kadında durum farklıdır, peş peşe birden fazla orgazm (multior­gazm) yaşayabilir, kadınlar ilk orgazmdan sonra uyarılma ara vermeden devam ederse yeniden orgazm olabilir. Erkeğin orgazm olması cinsel ilişkiyi çoğu zaman sonlandırırken kadının orgazm olması ilişkiyi sonlandırmaz, kadın isterse cinsel birlikteliğe devam edilebilir. Cinsel ilişki bir bütündür, sadece orgazm amacıyla yaşanmamalıdır, amaca dönüşen her şey kaygıya neden olur, kaygı doğal süreci bozarak cinsel sorunlara neden olabilir.

İlişki sonrası neden kasıklarda ağrı olur?

SORU:

Beş aydır evli bir kadınım, her cinsel ilişki sonrası kasıklarımda yorgunluk ve ağrı oluyor. Gittiğimiz doktor ‘her şey normal, bir sorun yok’ dedi. İlişki sırasında fazla rahat değilim ve bana göre sanki biraz uzun sürüyor, ağrının sebebi bu olabilir mi? B.E./ Antalya

CEVAP:

Cinsel ilişki sonrasında vajinada ağrı hissedilmesi; fiziksel bir nedene bağlı olabileceği gibi psikolojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Kadınlarda cinsel ilişkiye bağlı ağrı genellikle ilişkiye girme sırasında (vajinismus) ya da cinsel ilişki sırasında (disparoni) olur. İlişki sonrası ağrı daha çok yetersiz uyarılma, aşırı zorlama, genital bölgedeki tahriş veya hastalıklar ile aşırı kasılma nedeniyle yaşanır. Vajinada ki bir yara, kist ya da enfeksiyon ağrıya neden olabilir. Çok uzun süren cinsel ilişkilerde de kas yorgunluğuna bağlı ağrı olabilir.