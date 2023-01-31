Önce Avcı şimdi karavanacı

Trabzonspor’a deplasman yasaklanmalı! Acaba TFF’nin böyle bir yaptırımı olabilir mi? Fırtınaya bir güzellik yapamaz mısınız? Trabzon’daki maçlarda ne güzel koltuğumuza oturarak rahatlıkla izleyebiliyoruz. Geriye düşse bile biliyoruz ki daha fazlasını atarak kazanacak. Kendi sahasında taraftarının da büyük desteği ile şampiyon gibi oynayan ve kazanmasını bilen Trabzonspor’a dışarıda bir şeyler oluyor. Sahada ne yaptığını bilmeyen ve eli ayağı titreyen futbolcuları tanımakta zorlanıyoruz. Baştan aşağıya korkaklar ordusu gibi.

Sahasında çok iyi avlanan Avcı, deplasmanlarda resmen savunmasız “Av” oluveriyor. Abdullah Avcı, maalesef bu kanayan yaraya pansumanı bir türlü yapamadı ve yapamayacak. Takımın yani futbolcuların bu kadar değişkenlik göstermesine Abdullah Avcı da ancak, “İyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz, değiliz” diyebiliyor. Ben söyleyeyim, evinde günü kurtarıyorsun ama dışarıda çok kötüsün. “Her türlü tedaviyi denedik ancak olmuyor. Takımda çok dalgalanma var” diyorsun. Yahu bu takımı sen kurmadın mı? Şimdi bunlar neyin şikayeti?

Demek ki yol yakınken yapacak tek bir şey kalıyor. Karadenizli blöfü ikinci kez de yemez ve bu sefer evine falan da kimse gelmez. Dalgalanma var dedin ya sevgili hocam, Karadeniz’in fırtınalı dalgaları seni de götürecek gibi duruyor. Suçu önce futbolcularına attın. Şimdi de organizasyon baştan aşağıya bozuk diyerek tüm camiayı suçluyorsun. Anladık bizler onu sayın Abdullah Avcı. Sen, “Sütten çıkmış ak kaşık” oluyorsun. Ama gerçek olan ise, geçtiğimiz sene ki “Avcı” bu sene oldu sana, “Karavanacı”…