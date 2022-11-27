Önce akıl sonra para

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek yeni gelir kaynağı oluşturmak için sürpriz bir hamle yaparak 7 kişiden oluşan Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nu 12 kişiye çıkarma kararı almıştı. Yönetimden sızan bilgilere göre 5 kişilik yeni koltuğun dahil edilme sebebi ise kişi başı kazanılması hedeflenen 4 milyon Euro’luk gelirdi. İddialara göre; 1 milyon Euro katılım ücreti ve Mecidiyeköy’deki rezidans projesinden 3 milyon Euro’luk gayrimenkul almayı kabul eden 5 kulüp üyesi, Galatasaray’ın yöneticisi olma şansını elde edecekti. Günün sonunda gayrimenkul satışı için istenen dönüşler gerçekleşmedi. 1 milyon Euro’luk bağışı yapmayı kabul eden 5 yeni isim Sportif A.Ş. yöneticisi olmaya hak kazandı. Sonuçta az ya da çok Galatasaray için bu kriz ortamında ciddi bir ödemeyi kabul eden 5 üyeyi tebrik etmek lazım.

Ama aynı alkışı Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yapmamız imkânsız! Seçim zamanı milyar liralık dev projeleri anlatan Sayın Özbek ile ekibi günün sonunda Sportif A.Ş. koltukları üzerinden 5 milyon Euro kazanmayı başarı olarak gösteremez. Galatasaray ve diğer kulüpleri kurtaracak olan hamleler akıl ve proje merkezli olmalı. Özellikle Galatasaray gibi kültürü, vizyonu ve aklı ön planda tutan bir camiaya yönetici olmak için ana kriter para vermek olmamalı. Eskiden Galatasaray’a üye olmak için kırmızı çizgiler vardı, artık yönetici olmak için belirlenen ücreti ödemek yeterli mi görülüyor?

Yönetici olmaya hak kazanan yeni üyelerin maddi katkı sağlamalarının yanında geleceğe fayda sağlayacak projelerinin neler olduğunu da camiaları ile paylaşmaları daha doğru olacaktır. Galatasaray aklının önüne paranın geçtiğinin konuşulması bile rahatsızlık veren bir durum. Kriterin para değil akıl ve vizyon olduğunun ortaya konması herkes için daha doğru olacaktır.