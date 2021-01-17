Onarım seksi nedir?

Onarım seksi çift ilişkisinde cinsel isteğin oluşmasını beklemeden duygusal ve fiziksel yakınlığı artırmak için yaşanan cinselliğe denir…

Böyle bir cinsellik yaşanabilir mi?

SORU:

5 yıldır evli bir kadınım, eşimle yorucu bir iş hayatımız olduğu için düzenli bir cinsel yaşantımız olmuyor. Bazen günlerce sevişmek aklımıza gelmiyor. Eşim canımız istemese de yapalım birbirimizden soğumayalım diyor. Sizce bu şekilde yapılan seks doğru mu? D.C./ İzmir

CEVAP:

Onarım seksi çift ilişkisinde cinsel isteğin oluşmasını beklemeden duygusal ve fiziksel yakınlığı artırmak için yaşanan cinselliğe denir. Onarım seksini kavgalardan sonra barışmak için yapılan barışma seksiyle karıştırmamak gerekir. Günlük hayatın getirdiği stres, çiftlerin birbirinin vücudunuzu tanıma evresini tamamlaması, ilişkinin rutine bağlanması, yorgunluk ve diğer birçok etmen eve geldiğiniz zaman sizi yatak odasından soğutabilir. Yapılan çalışmalar çiftler arasında duygusal kopukluk oluşmaması ve cinsel arzuların zayıflamaması için onarım seksinin faydalı olduğunu gösteriyor. Cinsel istek olmasa da sevişmeye başlandığında ruh hali değişerek kişiyi olumlu duygusal tepkilere açık hale getiriyor ve sevişmenin sonunda genellikle her iki eşte yaşadıkları cinsellikten hoşnut oluyorlar.

Hamilelikte ilişki sıklığı ne olmalı?

SORU:

Ben 4 aylık hamile, yeni evli bir kadınım. Eşim sana doyamadan hamile kaldın diyor ve hala her gün birlikte olmak istiyor. Ben bu kadar sık ilişkinin bebeğe zarar vermesinden korkuyorum. İlişki sıklığımız ne olmalıdır? M.Ç./Edirne

CEVAP:

Sağlıklı gebeliklerde son bir aya kadar cinsel ilişkiye girmekte hiçbir sakınca yoktur, hatta annenin dopamin seviyesini yükselttiği için belirli koşullarda önerilebilir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar hamilelik ilerledikçe orgazm ve cinsel tatmin seviyesi artmasına rağmen cinsel ilişki sıklığının azaldığını gösteriyor. Bu çalışmalar hamileliğin ikinci 3 aylık dönemide cinsel ilişki sıklığını ayda ortalama 5 defa olarak öneriyor. Burada ilişki sıklığı kadar dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda ilişki şeklidir. Bu dönemde yaşanan cinsellikte pozisyon seçimi annenin özel durumu dikkate alınarak yapılmalı, bebeğe zarar verecek pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Gebelik döneminde kadının üstte olduğu ya da yan yana yatarak erkeğin arkada olduğu kaşık pozisyonları önerilebilir.

İlk geceyi sorunsuz atlatabilir miyim?

SORU:

26 yaşındayım ve hiç cinsel ilişki yaşamadım. Yakında evleneceğim. Daha ilk geceden bir erken boşalma sorunu yaşamak istemiyorum. Ne yapmalıyım? V.D./Balıkesir

CEVAP:

26 yaş cinsel heyecanın ve üreme kapasitesinin çok yoğun olduğu ve bu nedenle cinsel heyecanı yönetmenin güçleştiği bir dönemdir. Bu nedenle her sağlıklı ama deneyimsiz erkek gibi sizde ilk cinsel birlikteliğinizde büyük ihtimalle erken boşalma yaşayacaksınız. Bu sizde bir sorun olduğunu ya da hasta olduğunuzu göstermez, normal bir süreçtir. Zaten eşinizin de ilk gece uzun bir birleşme beklentisi olmayacaktır. Buna takılmayarak düzenli bir ilişkiniz olduğunda, cinselliğe biraz alıştığınızda bu sorun kendiliğinden çözülür. Boşalma denetimini zamanla kazanılan bir beceridir, şimdiden felaket senaryoları yaratmayın, bazı şeyler yaşanarak öğrenilir.