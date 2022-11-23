Sağlık Bakanı Koca dedi ki:

“Gaziantep’e yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti…”.

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İktidar destekçisi medya da…

Karkamış’ta iki yurttaşımızı katleden katillerin:

Havan topu kullandıklarını yazıyor…

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Dünyanın en saygın haber kurumlarından biri olan BBC de:

“Havan topu” diyor…

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Bir kurmay subay dostuma:

“Havan topu menzili ne kadardır?” diye sordum…

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Sorumu cevaplamadan önce…

“Havan” hakkında kısaca bilgi verdi…

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İçindeki mermi, havaya doğru fırlatıldığı…

Ve…

Havadan yere düştüğü için adı:

Havan topudur…

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Kullanımı çok kolay…

Ve…

Yer değiştirme kabiliyeti yüksek olduğu için:

Şehir içi savaşlarda kullanılır…

Menzili:

En çok 10 km…

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Bu kısa bilgiden sonra…

Soru şu:

TSK, hava operasyonlarını nereye yapıyor?..

Cevap:

YPG bölgesine…

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Soru:

YPG’nin Karkamış’a en yakın olduğu menzil kaç km?..

Cevap:

Merkez olarak Kobani’yi alırsak:

Kara yoluyla 180…

Kuş uçuşu:

En az 150 km…

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Kobani’yi değil de…

YPG’nin Karkamış’a en yakın olduğu bölgeyi…

Havan topunun atılabileceği yer olarak kabul edersek:

30 km üzerinde…

★

Sözümün özü şu canlarım:

Siyasi iktidarların…

Ve medyalarının…

Silah tacirleriyle ortak çalıştıkları (Bertrand Russel öyle diyordu) bir dünyada…

Her habere inanıp…

Ona buna savaş açmanın:

Âlemi yok…

Vicdanınıza kalmış

Gelecek Partisi kurucularından ve Bursa eski valilerinden İzzettin Küçük…

Bir açıklama yaptı…

Dediği şu:

★

“Türkiye artık uyuşturucu geçiş güzergahı olmaktan çıktı…

Yoğun kullanımın olduğu bir rota haline geldi…

Uyuşturucu kullanım yaşı:

10’a kadar düştü…”.

★

Bu acı tespiti kamuoyuyla paylaşan Küçük ayrıca…

TÜİK’e de bir çağrı yaptı…

“Şu anda ne kadar bağımlı olduğu açıklanmıyor ama bizim tahminimiz 1 milyonun üstünde… Uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşanan can kayıplarının çoğu resmi kayıtlara başka kategoride yazıldığı için bilemiyoruz… TÜİK, bu facianın önüne geçebilmek için ölüm istatistiklerini açıklamalı…”.

★

Canlarım…

Bu kesin bilgiden sonra…

Yetkililerin:

“Uyuşturucuyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz” açıklamalarına inanıp inanmamak:

Vicdanınıza kalmış…

Denesin de görsün

Erdoğan dedi ki:

“(Marketlerdeki fiyatlar için) Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor…”.

★

Erdoğan’ın bu açıklamasını duyduğumda…

1958 devalüasyon sürecinde duyduğumu zannettiğim bir söylem:

Geldi aklıma…

★

Dedeciğimin kunduracı dükkânındaydım…

Bir arkadaşı gelmiş…

Domino oynuyorlardı…

★

Fiyat artışlarından şikâyet edildi bir ara…

Dedemin arkadaşı:

“Asacaksın Taksim Meydanı’nda birkaç manav, bakkal, kasap da bakalım o zaman da zam yapabilecekler mi görelim?” dedi…

★

60 yıldan fazla zaman geçti üzerinden…

Hiç; bakkal, manav, kasap asılmadı…

Ama…

Pek çoğu:

Haksız yere zam yaptıkları için:

Hapse atıldı…

★

Buna rağmen…

O günden bugüne…

Fiyatlar en az:

10 milyon kat arttı…

★

Erdoğan:

“Asarız” demiyor…

Ancak:

“Tıkarız içeri” demek istediğinden eminim…

★

Denesin o halde…

Denesin de görsün…

★

Neyi mi?..

Zamların kara borsada:

Devam ettiğini…

Bundan sonrasını düşünün

Amman ha!..

Yanlış anlaşılmasın…

Tabii ki iki canımızı alan havan mermisini…

Terör örgütlerinden biri attı…

Ama…

Hangisi?…

★

Bu soruyu sormak zorundayız…

Çünkü…

Yanlış hedef…

Yanlış savaştır…

Yanlış savaş:

Felâkettir…

★

Canlarım…

Teknik olarak…

Havan topunun:

YPG bölgesinden atılmış olma ihtimali:

Çok zayıf…

★

Ama…

ÖSO bölgesinden atılmış olma ihtimali:

Çok yüksek…

★

Yani…

Suriye’deki rejimi yıkmak için çabalayan:

Terör örgütü ÖSO’nun konuşlandığı bölgeden…

★

İyi ama…

ÖSO’yu bizim hükümetimiz desteklemiyor mu?..

Ne yani?…

“Besle kargayı oysun gözünü” mü?..

★

Canlarım…

Her terör örgütü insanlığın baş belâsıdır…

Unutmayın ki…

El Kaide’yi de ABD doğurdu, büyüttü…

Ama…

En büyük zararı da…

İkiz Kuleleri devasa yolcu uçağıyla devirip…

4500 kişiyi katleden:

El Kaide’den gördü…

★

ÖSO da:

“Esad ile sil baştan yapabiliriz” açıklamasını yapan Erdoğan’a:

“Aklına bile getirme” demek istiyor olamaz mı?..

★

Başka sorum yok…

Bundan sonrasını…

Siz düşünün…

Çünkü korktular

Özel banka patronajı…

Olan biteni sessizce izlerken…

En tepedeki yöneticilerine:

“Konuşun” talimatı veriyor olmalılar ki:

Genel müdürler isyan ediyor…

★

Canlarım…

Özel bankaları ne kadar eleştirsem de…

Eleştirim:

Sisteme değil…

İnsana…

Yani…

Banka patronlarına…

Ve…

Banka yönetimlerine idi…

★

Bu duruma düşeceklerini…

3 yıldır:

Yazıyor…

Söylüyorum…

★

Ama…

Hep:

Korktular…

Hep:

Sustular…

Bir bakıma…

Kendi tabutlarına:

Çivi ürettiler…

★

Bugün ağlıyor oluşları…

Çözüme katkı sağlar mı?..

Sağlamaz…

Çünkü…

Bor’da Pazar bitti…

Yorum yok

Merhum kayınpederim, emekli kıdemli Kurmay Albay idi…

Dünyadaki bütün savaşları askerlerin çıkardığını düşündüğümü anlamış olmalıydı ki…

1991 Körfez Savaşı sırasında yaptığımız bir sohbette şöyle demişti:

“Günümüz dünyasında hiçbir komutan savaş istemez…

Hele savaş yaşamış bir komutan asla savaş istemez…

Çünkü…

O komutan…

Bir top mermisiyle paramparça olmuş bedenleri çok görmüştür…

Savaş isteyenler de savaş emri verenler de sivillerdir…

Çünkü onlar:

Savaşın nasıl büyük bir felâket olduğunu bilmezler…

Çünkü onlar:

Top mermisiyle paramparça olmuş bir bedeni hiç görmemişlerdir…”.

★

Bu kadar…

Yorum yok…

Hiç yakışmadı

HaberTürk TV mediatörlerinden Kübra Par şöyle dedi:

“Bugün çocuğumuzun ve öğretmenimizin ölmesi dünyaya 30 km’yi daha iyi anlatmamıza vesile olabilir mi?..”.

★

Bu zihniyet:

“Terör eylemleri oylarımızı arttırıyor” diyen kafadan:

Daha mı masum?..

★

Çok ayıp Kübra…

Hiç yakışmadı…

★

NOT:

Mediatör:

Herhangi bir anlaşmazlık halinde, tarafların ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan kişi. Bir tartışmanın yöneticisi. Arabulucu…

Ortaklar

Haber şöyle:

Erzincan polisinin yakaladığı bir araçta 21 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan kişiler:

Karlıova AKP Belediye Başkanı…

Ve…

MHP’li ilçe başkanının yeğenleri...

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Ne kadar ilginç…

Hemen her konuda:

Ortak çalışıyorlar…