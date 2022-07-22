Ön sevişmeyi es geçmeyin!

Ön sevişmeyi önemsememek cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Mutlu bir ilişki için ön sevişmenin süresi mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır…

Seks yaparken acele etmek doğru mu?

SORU:

5 yıldır evli 33 yaşında bir kadınım. Eşim ön sevişmeden hoşlanmıyor. Çok acele ediyor. Ön sevişme ne kadar sürmeli? T.Ö./Giresun

CEVAP:

Kısa tutulan bir ön sevişme cinselliği olumsuz etkilediğinden, süresi olabildiğince uzun olmalıdır. Çünkü cinselliğin yüzde 90’nı dokunulmaktan haz almak ve dokunarak haz vermektir, yani sevişmektir. Geri kalan yüzde 10’luk kısmı yani penisin vajinaya girmesini sorunsuz yaşamak için uzun bir ön sevişme gerekir. Bu sayede çiftler hem kendilerini ve partnerlerini keşfedebilir, hem de daha kolay orgazm olabilir. Kadın ve erkeğin uyarılma süreleri genelde farklıdır, kadınlar erkeğe oranla daha geç uyarılırlar. “Cinselliğin başlangıcı iyi olmalı ki devamı ve sonucu da iyi olabilsin” mantığından hareketle, 15-30 dakikalık ön sevişme yeterli görülmektedir.

Eşimin cinsel isteği niye hiç azalmıyor?

SORU:

50 yaşındayım ve evliyim. Eşim ise 56 ya­şında ve ikimizin de ikinci evliliği. Ancak ilk günlerden beri eşimin cinsel isteği çok fazla. Onun bu arzularını kaldıramı­yorum. Ne yapabilirim? S.R. / İzmir

CEVAP:

Kişinin karşı cinsle ilişkiye girme arzusu olan cinsel istek; genellikle testosteron hormonunun yaşla azalmasıyla birlikte azalma eğilimi gösterir, ancak bir genelleme yoktur. Azgın Teke Sendromu diye adlandırdığımız bir hastalığa yakalanan erkeklerde ileri yaşlara rağmen cinsel istek had safhada olabilir ve sizin de rahatsız olduğunuz aktif bir cinsel hayat sürdürebilirler. Size tavsiyem eşinizden hoşlanmama veya cinsel ilişki sırasında acı duyma gibi bir durum yoksa yaşadığınız rahatsızlığı eşinizle açıkça konuşmanızdır. Çünkü yaşlanmaya başlayan, bedenini ruhsal dünyasında kabul edemeyen veya içine sindiremeyen cinsel bilgileri kulaktan dolma erkek; direnç olarak cinselliğini daha çok kullanmaya çaba gösteriyor olabilir. Eşinize karşı anlayışlı olun, zamanın teskin edici etkisine sorunu bırakın, ona ayak uydurmaya çalışın, hatta bu durumu lehinize çevirip cinsellikten daha fazla haz duymayı öğrenin, bu sizin için yeni ve faydalı bir süreç olabilir.

Hep cinsellik istemek anormallik işareti mi?

SORU:

22 yaşında, üç aylık evli bir erkeğim. Cinsel arzularım çok fazla ve eşimle çok sık birlikte olmak istiyorum. Bende bir anormallik mi var? E.U./Antalya

CEVAP:

Cinsel isteğinizi etkileyen çok fazla değişken vardır. İki insanın istekleri ve cinsel ilişki sıklığı, her zaman aynı olmayabilir. Yeni evli çiftlerin cinsel isteklerinin farklı olması veya cinsel yaşamı yeni başlayan bir erkeğin istekli olması da beklenen bir durumdur. Çiftler birbirlerini tanıdıkça, cinsellikten beklentilerini, bedenlerini keşfettikçe; hem cinsel uyumu daha kolay yakalayacak, hem de cinsel yaşamları daha sağlıklı süreçlerle gelişecektir. Bu noktada biraz sabırlı olmanızı, cinsel bilgi içeren doğru yayınlar okumanızı ve partnerinizle açık bir iletişim kurmanızı tavsiye ediyorum.