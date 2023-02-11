Ön sevişme neden önemlidir?

Bazı erkekler çok çabuk bir biçimde ilişkiye geçer. Üstelik cinsel birleşmeleri de çok uzun sürmez. Bu durumda kadınlar, cinsellikten haz almadıkları gibi, ihtiyaç duydukları duygusal yakınlıktan da mahrum kalır

Cinsel soğukluğun çözüm yolu nedir?

SORU:

41 yaşındayım. Eşim de 37. 15 yıllık evliyiz. Eşim cinsellikten hoşlanmıyor, yatakta bana hayır demiyor ama bir şey de yapmıyor. Her şeyi ben yapmaktan yoruldum, bana ne önerirsiniz? R.Ç./Sinop

CEVAP:

Cinsellik iki kişinin dansı gibidir. Eğer her iki eşte katılmazsa iyi bir dans olmaz ve keyif alınmaz. Cinsel birliktelikten haz almak için her şeyden önce bir görev gibi görmemek, hareket halinde olmak, eğilip bükülürken farklı duyumları hissederek beyni cinsel uyarılarla beslemek gerekir. Yazdıklarınızdan eşinizin cinsel ilişki sırasında rahat olamadığı, belki de yetiştiği ortamın etkisiyle kendini bırakamadığı anlaşılıyor. Eşiniz üç çocukla yoruluyor, cinselliğe enerjisi kalmıyor olabilir. Böyle bir durumda eşinizle konuşarak istek ve arzularını sorabilir, kendini ifade etmesi konusunda destekleyebilirsiniz. Bazen evin kalabalık ortamından çıkarak onu daha rahat edebileceği bir yere götürebilirsiniz. Eğer bir değişim olmuyorsa bir uzmandan destek almanız uygun olur.