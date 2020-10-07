Ömürleri boyunca askerleri aşağılayıp düşmanlaştırdılar. Ama o askerler milletin vergilerini asla yemediler…

12 Mart 1971 muhtırasını veren TSK’nın Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç emekli olmuştu…

Yaklaşık 2 yıl Türkiye’nin “En Güçlü” devlet görevlisi olan bu emekli orgeneral bir gün, belediye otobüsünde görüldü…

Çünkü…

O günkü devlet ve asker anlayışına göre milletin vergilerini har vurup harman savurmak çok ayıptı…

Bu olayı hatırlatmaktaki amacım “Muhtıracı” bir generali savunmak değil…

Aksine…

12 Mart Muhtırası 3 gencimizi (Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnal) idam ettiği için her zaman nefretle andığım bir siyasi saldırıdır…

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Evet…

Muhtıra adaletsiz ve hukuksuzdu…

Evet…

Muhtıracılar ve AP’li milletvekilleri aslan gibi üç gencimizi idam etti…

Ama…

O günkü Devlet…

Ve…

Ülkeyi iki yıl, hem de silah gücüyle yöneten o dönemin emekli Genelkurmay Başkanı…

Milletin vergilerini şahsi emelleri için kullanmıyorlardı…

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Bir de bugünkülere bakın…

Ve…

Ömürleri boyunca askerleri aşağılamış, düşmanlaştırmış zihniyetin yağmacılığını asla unutmayın…

UMARIM BENİ ANLAMIŞLARDIR…

Hürriyet Gazetesi’nde yazan, CNNTÜRK’te konuşan Abdülkadir Selvi’nin twitter hesabı, kurum tarafından askıya alındı…

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Bir hesabı neden askıya aldıklarını Twitter şöyle açıklıyor:

“Twitter’da kullanıcılar için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla Twitter

Kuralları’nı ihlal eden hesapları askıya

alabiliriz.

Taciz hakkındaki kurallarımızı ihlal ettiği bize bildirilirse söz konusu hesabı askıya alabiliriz.”

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Abdülkadir Selvi’nin gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon konuşmacılığı tarzını eleştirdiğim için bana öfkelenen az sayıda okur, sanırım şimdi beni daha iyi anlamışlardır…

İYİ Kİ SAYIŞTAY DENETÇİLERİ VAR İYİ Kİ SÖZCÜ VE KORKUSUZ VAR…

Yıllar önce, Prof. Ersin Kalaycıoğlu (Aklımda kaldığı kadarıyla Boston’da) tanık olduğu bir olayı anlatmıştı TV ekranında.

Ve ben ‘‘Aktif Yurttaş’’ kavramını ilk defa o gece, Kalaycıoğlu’ndan duymuştum…

Anımsayabildiğim kadarıyla olay şöyle idi…

Kalaycıoğlu Boston’da otobüs beklerken bir posta arabası durağın az ilerisinde durmuş.

Aynı zamanda otomobili de kullanan Postacı arabayı çalışır vaziyette bırakmış…

Postayı vermek için evlerden birine doğru yürümüş…

Durakta otobüs bekleyen yaşlıca bir kadın da gidip motoru stop etmiş.

Gülümseyen ve biraz da takdir eden bakışlarla kendisini süzenlere:

“Otomobil devletin ve akaryakıtı bizim vergilerimizden ödeniyor’’ demiş…

Aktif yurttaş sayısının en çok olduğu ülkelerden biriyiz mutlaka ama…

Çoğu da gördükleri haksızlıkları kamuoyuyla paylaşmaya korkuyor…

Ve fakat…

İyi ki Sayıştay Denetçileri var…

İyi ki onlardan gelen belgeli haberleri kamuoyuyla paylaşan SÖZCÜ ve KORKUSUZ Gazeteleri var…

BİZİ KISKANANLARIN SANAT VE BİLİME BAKIŞI

1800’lü yılların başlarında doğup sonlarında ölen ünlü İngiliz bilim insanı Charles Darwin’in şöyle dediği biliniyor:

“Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olurlar. Tavuk toplum, önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.”.

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“Sanatın içine tükürürüm…”.

AKP’li Başkan…

CUMHURBAŞKANI, DAVUTOĞLU’NA O İMKANI VERMEDİ…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani olayları konusunda Meclis’e çağrılması

durumunda konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.

AKP ve MHP milletvekillerinin Davutoğlu’nun bu samimi yaklaşımını kabul edeceklerini sanmıyorum ama…

AKP ve MHP milletvekilleri gerçekten de temiz siyaset yapmayı kabullenebileceklerse eğer…

Davutoğlu’nun, Başbakanlığı döneminde yasalaşması için gecesini gündüzüne kattığı yasa tekliflerinin Meclis’e yeniden getirilmesi ve yasalaşması için var güçleriyle çalışsınlar.

Çünkü…

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O yasa metinleri hem insan ve hem de hayvan hakları konusunda Türkiye’ye çağ atlatacaktı…

Ve ne yazık ki…

Cumhurbaşkanı, Davutoğlu’na o imkanı vermedi…

Aksine…

Davutoğlu’nun temiz siyaset talebi başbakanlıktan istifaya zorlanmasına sebep oldu…