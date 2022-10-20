Ömer Çelik’ten ‘kimyasal silah’ iddialarına ilişkin açıklama
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Ömer Çelik’ten ‘kimyasal silah’ iddialarına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, TSK’nın terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir” dedi. (DHA)

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