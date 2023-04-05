Ömer Çelik’ten Akşener’e ‘mermi’ tepkisi

AKP sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti’nin grup toplantısında Meral Akşener’in yaptığı konuşma hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasından satırbaşları şöyle:

– Mescidi Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescidi Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor.

– İYİ Parti’nin grup toplantısında Sayın Akşener’in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener’i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.

– (Akşener’in açıklamaları) Bugünkü açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza saldırı altında başka şeyleri örtbas etme çabasıdır. Bu Meclis, sağa sola mermi fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak Meclis değildir. Üslup konusunda hassasiyet isteyenin, kendi üslubuna dikkat etmesinde fayda var.

– Sizden kükreme beklenen yerler başka odaklardır. Devlete ve millet karşı tuzak içinde olanlara bu sözleri söylemeniz gerekir. Türkiye’nin düşmanlarına karşı söyleyemediğiniz sözleri Cumhurbaşkanımıza söylüyorsunuz.

– İttifak bir koalisyon değildir. Her parti kendi kimliğini koruyor. MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında şimdiye kadarki açıklamaları kendi listeleri ve logoları yönünde girecekleri yönündedir. (DHA)