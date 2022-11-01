Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, utanç verici bir iftiradır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu’ iddialarına, “Polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza dönük, milletimizin huzuru ve refahı için çalışan bu teşkilatlarımızın, uyuşturucu ticareti yaptığından ya da buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır” dedi.

AK Parti’li Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlar ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklama yaptı. Çelik, milletvekilleri ile yaptıkları son toplantının eksik kaldığını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik, “Böylece toplantı serimiz tamamlanmış oluyor. Bütün bu süreç içerisinde milletvekillerimizin bölgeleri ile ilgili konuları ele aldık. Çeşitli siyasi konulardaki, iç ve dış siyasetle ilgili değerlendirmelerini ele aldık. Milletvekillerimiz hem sahada yaptıkları çalışmalar hakkında yaptıkları tespitler ile ilgili bilgi verdi hem de 2023 yılındaki seçimlere dönük olarak yapılacak çalışmalar, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş oldu” diye konuştu.

‘YAPTIĞI KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Partide bazı görev değişiklikleri olduğuna değinen Çelik, “Sayın Mahir Ünal’a şimdiye kadar yaptığı hizmetler ve katkılardan dolayı, grup başkan vekili olarak, çok teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkan vekili seçimimiz, çarşamba günü grup toplantısından sonra gerçekleşecek. Aday olduğu için kendisi, Özlem Hanım’dan boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na, Belgin Hanım görevlendirildi. Arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyoruz. Bütün hizmetlerine ve katkılarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UTANÇ VERİCİ BİR İFTİRA’

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiaları ile ilgili şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğu ya da uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Tabii burada bir diğer boyutu da şu; demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır ve demokrasi açısından da vazgeçilmez bir işlev ifade eder. Sayın Kılıçdaroğlu’nun böylesine bir organın işlevini yerlerde sürünecek hale getirmesini maalesef üzülerek izliyoruz. Polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın, milletimizin huzuru ve refahı için çalışan bu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Bunu söyleyen kişinin alnına bu iftira, ömrü boyunca yapışacaktır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatifdir. Doğrusunu söylemek gerekirse biz uyuşturucuyla ve diğer suçlarla mücadele edildiğinde hedef alınan örgütlerden duyduğumuz sözlerin, ana muhalefet partisi liderinden ortaya çıkmasını ibretle izliyoruz. Bu son derece yakışıksız olmuştur.”

‘TSK’YA İFTİRA ATAN MİLLETVEKİLLERİNE HİÇBİR TUTUM ALMADILAR’

Kılıçdaroğlu’nun polis ve jandarma teşkilatlarından açık bir şekilde özür dilemesi gerektiğine dikkat çeken Ömer Çelik, “Üst üste gelen provokasyonlar, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu provokasyon yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) dönük olarak ‘kimyasal silah kullanıyor’ diye atılan iftira halkasının yeni bir utanç verici devamıdır. Bir siyasi partinin içerisinden TSK’ya dönük olarak ‘kimyasal silah kullanılıyor’ diyen bir milletvekili olacak ve buna dönük hiçbir tutum alınmayacak. Sadece yapılan açıklamada şu söylendi: Kendi partileri adına yapılan açıklamada bunu kınamadılar, bunu lanetlemediler. Sadece, ‘böyle konular ulu orta konuşulmaz’ diyerekten konuşmanın içeriğine, konuşmanın bağlamına dönük bir itiraz geliştirdiler. Şimdi ise bizatihi Genel Başkan çıkmış polis teşkilatının, jandarma teşkilatının uyuşturucu ticareti yaptığını buna göz yumduğunu iddia eden utanç verici bir iftirayı ortaya koyuyor. Bunu milletimize arz ediyoruz” diye konuştu.

‘TAKVİM YARIN NETLEŞECEK’

Çelik, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili diğer partilerle görüşme olasılığı ve çalışma takvimine ilişkin soruya, “Burada Cumhur İttifakı olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, MHP’den bu çalışmayı yürüten Fethi Yıldız Bey bir araya gelecek. Yarın bu takvim ve bunun zamanlaması netleşecek. Bazı siyasi partilere tabii ki ziyaret olacak. Bu ziyaretler çerçevesinde istişare edilecek, onların da görüşleri alınacak; ama dediğim gibi Cumhur İttifakı olarak bir araya gelindiğinde bununla ilgili olarak karar netleşmiş olacak. Hangi partiler olduğu yarın netleşecek. Heyetle ilgili olarak ayrıntı vermeyeyim. Heyeti yarın görürsünüz. Tabii ki Bakan Bey olacak, siyasi arkadaşlarımız da olacak yanlarında” yanıtını verdi.

‘MİLLETE SUNULMASINDAN HERHANGİ BİR ÇEKİNCE OLMAZ’

Çelik, “Düzenlemede 400 milletvekili bulunmazsa referandum gündeme gelebilir mi?” sorusuna, şu cevabı verdi:

“Zaten bu esasında şudur; referanduma gittiğinde nihayetinde temel hak ve hürriyetler ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir de aile kurumunun güçlendirilmesi, korunması, milletin temeli olan bir müessesinin değerlerinin, huzurunun, refahının korunmasıyla ilgili bir düzenleme önerisi getiriyoruz. Zaten bir referanduma gitmesi halinde çok ezici bir çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme. Netice itibarıyla tabii ki bunun Meclis’te geçmesi arzu edilir; ama onun dışında bir seçenek ortaya çıkarsa da bunun referanduma götürülmesinden, millete sunulmasından herhangi bir çekince olmaz.”

‘ASKIYA ALINMIŞ OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’

Askıya alınan tahıl koridoru anlaşması ile ilgili Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın, toplantıda sunum yapıp yapmadıkları sorulan Çelik, “Arkadaşlarımızın içeride bulunmasının, sebebi tabii ki bu toplantıyla ilgili, çünkü çeşitli milletvekillerimizin, çeşitli sektörlerle ve illerle ilgili gündeme getirdiği konular var. Bahsettiğim gibi iç ve dış siyasetle ilgili. Bu toplantıda spesifik olarak tahıl koridoruyla ilgili bir gündem yok; ama şunun bilinmesini isteriz. Tahıl koridoru anlaşmasına Cumhurbaşkanımız büyük bir diplomatik emek sarf etti. Bundan bütün dünya, bütün bölge fayda gördü. Şu anda bunun askıya alınmış olmasından son derece üzüntü duyuyoruz” dedi. (DHA)