Ölüme yatırılanlar!

19 Ağustos 2021…

28 Şubat Davası’ndan müebbet hapse mahkum olan komutanlar o gün evlerinden alındılar, bazıları kendileri gitti… Kumpas davalarında ömürlerinden yıllar çalınan paşalarında içinde bulunduğu bu komutanlar benzer bir oyunla, şu anda kendisi de tutuklu bulunan FETÖ’cü bir savcının iddianamesi sonucu bir tutsaklığa doğru yol alıyorlardı…

Emekli Korgeneral Aydan Erol’un eşi Sibel Erol’un sözleriyle “Eşleri, babaları, silah arkadaşları olan bu insanlar, Türk Milleti’nin onurunu canlarından aziz bilen” bu komutanların en genci 75 en yaşlısı ise 91 yaşındaydı…

Yaşları arasında farklılıklar vardı ancak hepsi ağır şartlardaki görevlerinin, yaşadıkları haksızlıkların ve ileri yaşlarının mirası ciddi hastalıklarla boğuşuyorlardı… İçlerinden biri, emekli Orgeneral Çevik Bir, kısa bir süre önce ileri derecede demans hastası olduğu, en yakınlarını bile tanımadığı ve kendine bakamadığı, içinde bulunduğu infaz sürecini dahi idrak edemediği gerekçesiyle infazı ertelenerek serbest bırakılmıştı.

Geride kalan komutanlara gelince; parkinson, alzheimer, kanser, kalp rahatsızlığı gibi hastalıkları paylaşıyorlardı… 84 yaşındaki emekli Korgeneral Çetin Saner, bel rahatsızlığı nedeniyle yatalaktı mesela…

85 Yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar’da demans başlangıcı vardı… 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, By-pass geçirmiş, damarına stent takılmış, prostat kanserine yakalanmış ayrıca bel fıtığından muzdarip ve diyabet hastasıydı…

91 yaşındaki emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, hafıza kaybı yaşıyordu, şeker, tansiyon ve kalp hastasıydı…

Yukarıdaki satırlar, bir yıldır içeride yatan bu insanlara acımanız için değil, nasıl bir intikam hırsına alet edildiklerini göstermek için yazıldı…

İntikam iddianamesi!

Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011’de vefat etti…

28 Şubat Davası, bu ölümün hemen ardından açıldı! Peki niçin beklediler? Çünkü Erbakan’ın bu içi boş davaya karşı çıkacağını biliyorlardı! Davanın iddianamesini Savcı Mustafa Bilgili hazırladı. 1’i sivil 103 kişi sanık oldu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Eylül 2013’te açılan dava toplam 106 celse sürdü. 3 kez mahkeme başkanı, 3 kez savcı değişti. 13 nisan 2018’de 21 sanığa müebbet, 78 sanığa ise beraat verildi. Komutanların rütbeleri söküldü, emekli maaşları silindi!

Yargılama sürecinde 11 asker vefat etti. İddianameyi hazırlayan Savcı Bilgili FETÖ üyesi olmak suçundan halen tutuklu!

Diğer bir deyişle komutanlar, FETÖ iddianamesi ile yıllarca yargılandılar, inanılması zor hukuksuzluklar yaşandı. Sanık avukatlarının dinlenmesini talep ettikleri tanıkların neredeyse hiçbirisi dinlenmedi! Deliller değerlendirilmedi. Davaya eli değen herkes FETÖ bağlantılı çıktı! Genel kanı ise şöyleydi:

-Yargı, siyaset eliyle bir intikam aracı olarak kullanıldı!

“Kötürüm olacaklar karar verin!”

Önceki gün, 15 Ağustos’ta Komutanların yakınları, silah arkadaşları Ankara’da, Anayasa Mahkemesi’nin önünde eylemdeydi…

Tüm istedikleri “ölümün kıyısında” olan komutanlar hakkındaki “hak ihlali” başvurusunun bir an önce görüşülmesiydi… Bir yıl önce yapılan başvuruya bir türlü sıra gelmemesi, sonucu bekleyen tutsakların her an yaşamını yitirme ya da etrafını bile tanıyamayacak şekilde kötürüm olacakları endişesi isyan ettiriyordu aileleri…

Biz de soralım aynı soruyu:

–Ne kadar büyük aciliyet taşıdığı belgelerle, raporlarla son derece açık olan bu dosya neden o masanın üzerinde bekliyor?

Bu insanların başına bir şey gelirse, sorumlusu kim olacaktır acaba? O insanlar ki, kumpas dönemi dahil hiçbir zaman, hiç kimseden en ufak bir şey talep etmediler. Mahkeme sıralarında da, hücrelerinde de hep dik durdular…

–Eşlerinin, çocuklarının, torunlarının şu son haykırışları ise bir yakarış değil, anaların ak sütü kadar hakları olan, kulak verilmesi, gereğinin acilen yapılması gereken bir vicdan çağrısıdır!