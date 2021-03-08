Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz, bağırıp çağırıyor, adalet istiyor ama önce sahadaki performansa bakıp beyanat vermeleri daha doğru olur. Konuşunca mangalda kül bırakmıyorlar. Bu futbolla şampiyon olamazsınız. Dün akşamki oyun, uzun zamandır aynı şekilde devam ediyor. Sanki mükemmel tekniğe sahip savunmacıların var gibi defansa yönelik paslarda ısrar ediliyor. Dolayısıyla yapılan pas hataları takımın enerjisini, moral motivasyonunu fazlasıyla düşürüyor. Kenar yönetimi bunu nasıl görmez? Israrla da vurguladığım gibi, defansta top çeviremezsiniz.

Yenen ilk golde Linnes ayakta uyumuş. Defansın çevre kontrolü yok. Buna teknik kapasite yetersizliği de eklenince büyük sorunlar çıkıyor.

Galatasaray dün sahaya 10 yabancı, 1 yerliyle çıktı. Yabancıları, yerli gibi motive edemezsiniz. Futboldan anlayan, bırakın oynamayı bunu net olarak seyrederken bile görüyor. Ben kulüp amigosu değilim. Takımı korumadığım yönünde tepkiler alıyorum. Peki siz bu takımı beğeniyor musunuz? Bana önce bunu anlatın sonra da ona göre mesajlar atın.

Sivasspor, ligin güçlü bir takımı. Ama Ankaragücü karşısındaki rezil futbolun ardından ben daha onurlu bir kadro ve mücadele beklerdim. Maalesef, olmuyor ve olmayacak da…