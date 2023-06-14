Olmayan marka değeri

Sezon boyunca TFF’den yakınmaları bitmeyen dev kulüplerimiz konu kendilerini yönetecek kişiyi seçmeye gelince sus pus oturmayı tercih ediyor. Tek aday olarak Mehmet Büyükekşi başkan seçilirse önümüzdeki sezon kimse timsah gözyaşları döküp, arkada ellerini ovuşturmasın.

Yabancı kuralı planlarını bozup istedikleri hale getirdiler, finansal fair-play’i nasılsa her sezon ufak ufak törpüleyip istedikleri gibi bütçelerini de deliyorlar. Sezon boyunca süren kayıkçı kavgası lig bitince bitiyor.

Düşünün bir sezonun emeği şampiyonluk geliri bir oyuncu almaya bile yetmiyor. Karmaşa sezonunda hafta arası oynanan karşılaşmalarla seyirci hasılatı düşmüşmüş kime ne? Küçük takımları seri başı uygulaması ile Türkiye Kupası’nda eleterek hop kupa ve UEFA hakkı gelmiş; ne olacak bugün bana, yarın sana. Artık kulüplerin en büyük geliri olarak, bel bağladıkları naklen yayın geliri her sezon düşüyor kimin umurunda. Aman ses çıkarmayın, olmayan marka değerimiz düşmesin.

Efendim inceledik “Birinci ligimizde 3 olan takımlar ancak 2 kere play-off’tan Süper Lig’e gelmiş. Bizde 3 olan takımı play-of sokmadık final oynattık” denmişti. Bravo size… Zorluklar, yokluklar içinde mücadele ile sezon sonunda play-of hakkı kazanan takımlara üst üste 3 maç daha oynat, dinlenmiş bekleyen lig üçüncüsünün önüne finalde attık. Madem öyle 1-2 ve üçüncüyü şampiyon ilan et sezon içinde her kez başının çaresine baksın.