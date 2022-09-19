Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı vefat etti
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Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı vefat etti

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, “Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır.

Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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