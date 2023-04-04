Öldürüp cesedinin başında bekledi

Diyarbakır’da Mehmet İhsan Şahin (22) tartıştığı Mehmet Faruk Turanı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Turanın cesedinin başında bekleyen Şahin, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turana ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Mehmet Faruk Turanın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı. Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Mehmet Faruk Turanın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)