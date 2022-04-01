Öldürülen Şeyma’nın babasının sözleri yürekleri yaktı

Kırşehir’de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Şeyma Demir’in babası Vedat Demir, “Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Bu kişilere gereken cezalar verilsin” dedi.

Kırşehir’de 25 Mart’ta kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri’nin kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan için yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Yürüyüşe Şeyma Demir’in babası Vedat Demir de katıldı. Yürüyüşte cinayetleri itiraf eden Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan’a tepki gösterildi.

Kırşehir Valiliğine yürüyen kalabalık grup, Vali İbrahim Akın ile görüştü. Şeyma Demir’in babası Vedat Demir, “Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı, ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek m i? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin” diye konuştu. (DHA)