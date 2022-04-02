Olay kadın tutuklandı: Araçta çocukları varken…

ABD Kadın Milli Takımı’nın eski kalecisi Hope Solo, alkollü araç kullandığı ve polislere zorluk çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı. Daha önce bir çok olaya karışan 40 yaşındaki Olimpiyat madalyası sahibi Solo hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Polis, iki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan ABD kadın futbol takımının eski yıldız kalecisi Hope Solo’nun Perşembe günü Kuzey Karolina’da tutuklandığını ve sürüş bozukluğu, tutuklamaya direnme ve çocuk istismarı ile suçlandığını söyledi.

Hope Solo daha önce 2014 yılında aile içi şiddet vakası ve bir polisi “kıçını tekmelemekle” tehdit etmesi nedeniyle tutuklanmıştı. Son olayda suçlu bulunursa bu sefer hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Polis, 40 yaşındaki Bayan Solo’nun Winston-Salem’deki bir işyerinin otoparkında tutuklandığında iki çocuğunun araçta olduğunu söyledi. Polis, daha sonra Forsyth County Emniyet Gözaltı Merkezi’nden serbest bırakıldığını ve daha fazla bilgi bulunmadığını söyledi.

tutuklama raporlarında yer aldığı söylenen iddiaya göre; bir görgü tanığı Hope Solo’nun aracın motoru çalışırken ve 2 yaşındaki ikizleri arka koltuktayken alkollü olduğunu ve bir saatten fazla direksiyon başında baygınlık geçirdiğini belirtti.

MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRMA

Solo, ABD Futbol tarihinin en çok madalya kazanan oyuncularından biridir ve US Soccer’ın “kuruluş ilkelerine aykırı davranış” olarak açıkladığı bir olay sonrası sözleşmesi 2016’da feshedilmeden önce dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilirdi.

Solo’nun sözleşme feshi ve kadın milli takımından 6 ay uzaklaştırma cezası alması Rio de Janeiro’daki 2016 Olimpiyatları’nın çeyrek finallerinde ABD’yi yenen İsveç kadın takımı için bir “korkak grubu” olarak alay etmesinden sonra geldi.

Tecrübeli kaleci Pekin’deki 2008 Olimpiyatları’nda ve Londra’daki 2012 Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı ve 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Şampiyonası’nda ABD takımını sırtladı. 2011 ve 2015 yıllarında Dünya Kupası’nda en iyi kaleci olarak iki Altın Eldiven ödülü kazandı.

DAHA ÖNCE DE ALKOL PROBLEMİ NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Ancak oynadığı yıllar, ABD futbolunun sabrını test eden tartışmalarla gündeme geldi. Sosyal medyada koçlarla çatıştı , takım arkadaşlarını eleştirdi ve eski milli takım yıldızlarıyla kavga etti .

2014 yılında üvey kız kardeşi ve yeğeniyle alkol kaynaklı bir çatışma olarak nitelendirdiği olayda iki kez kabahatli saldırıyla suçlandı. US Soccer, o olaylar sonrası Solo’yu ihraç etmediği için eleştirildi. Dava 2018’de reddedildi. Alkol problemleri devam eden Solo, 2015 yılında, eski NFL oyuncusu olan kocası Jerramy Stevens ile birlikte, alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklanmıştı.