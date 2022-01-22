Galatasaray çok zor ve bunalımlı günlerden geçiyor. Yıllardır süre gelen istikrarsız planlamalar özellikle futbolda iflası getirdi.

TFF resmen hakemler üzerinden Galatasaray takımını sahada eziyor. Buna karşı duruş sergilemek ve sorumluluk almak için Galatasaray’ın seçilmiş başkanı ya da yöneticisi olmaya gerek var mı? Türkiye’nin insan kaynağı ve kalitesi anlamında da lideri olan Galatasaray camiası kendilerine miras bu sevgiye karşı yapılan saldırılara sessiz mi kalacak? Ortaya bir aksiyon planı konmayacak mı? Camianın ileri gelenleri Nihat Özdemir’e gidip, “Galatasaray camiası sizin oyuncağınız değil. Bu camianın alın terine daha fazla saygısızlık yapmanıza izin vermeyeceğiz” diyemez mi?

Başkan Burak Elmas ve yönetimi diyelim ki bu konuda yetersiz kaldı. Camia, bir yüksek istişare kurulu oluşturup diplomatik temaslarla Galatasaray’ın hakkını arayamaz mı? Aynı durum futbol yönetimi, idari sıkıntılar, ekonomik problemler için de geçerli.

Evet sahada gerçekten kalitesiz bir futbol var. Tabii ki bunun hesabı sorulmalı ancak kısa vadede bu hesabı soracak zaman yok. Yine seçim olsun ancak ligin son haftasına kadar camia olağanüstü hal ilan edip kulübü bütün dinamikleri ile beraber ortak şekilde yönetmelidir. Fatih Terim’i sevenler intikam almak için, adaylar başkan ya da yönetici olmak için, mevcut iktidar sahipleri ego yapmak ya da camia içinde savaşmak için biraz daha beklemek zorundalar. Zira Galatasaray hem kültürel hem ekonomik hem de sportif anlamda kan kaybediyor. Bu kan kaybı da tek derdi Galatasaray olan milyonların kanına dokunuyor!