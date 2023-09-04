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Okullarda uyum haftası başladı: Trafik yoğunluğu oluştu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlamasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.

Uyum haftası kapsamında  anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, bugün eğitime başladı. Bazı öğrenciler servislerle, bazıları da ailelerinin özel araçlarıyla okula gitmek yola çıkması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Haftanın ilk iş günü saat 08.30 sıralarında,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 56 olarak belirtildi. (DHA)

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