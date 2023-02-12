Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 71 ilde 20 Şubat’ta okulların açılacağını duyurdu. Özer, depremde yıkım yaşanan 10 ilde ise 1 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini ve 1 Mart’ta eğitime devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye’de eğitime 20 Şubat’a kadar ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada 71 ilde 20 Şubat’ta eğitimin yeniden başlayacağını duyurdu.

Özer, yıkımın yaşandığı ve OHAL ilan edilen 10 için ise eğitime 1 Mart’a kadar ara verildiğini, eğitime başlanıp başlanmayacağına da 1 Mart’a karar verileceğini açıkladı