Okuldan kömür hırsızlığına 2 tutuklama

Van’ın Tuşba ilçesinde bir okuldan kömür çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Kömürleri satın alan kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tuşba ilçesindeki bir okulda 26 Şubat’ta kömür çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, kömürleri çalan 2 kişi kamu kurumundan hırsızlık suçundan, kömürleri satın alan kişi ise suç eşyasını satın almaktan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2si tutuklandı, kömürleri satın alan kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan kömürler ise okul yetkilisine teslim edildi. (DHA)