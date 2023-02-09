Okul tatili uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık” dedi. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

20 ŞUBAT’A UZATILDI

Özer, paylaşımında, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” ifadesine yer verdi.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Bakan Özer, canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

SÜRE UZAYABİLİR

Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, “Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

ÖĞRETMENLER AFET BÖLGESİNDE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46’sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı.

Öte yandan bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.

ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ DE ERTELENDİ

YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.