Okul değil darphane: Ayda 4 milyon TL gelir elde ediyor

Gaziantep’te Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yiyecek- İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, günde 20 bin kişilik üretim yapıyor. Okul ve hastaneler başta olmak üzere birçok kuruluşa yemek hizmeti sağlanırken, 4 milyon liralık gelir elde ediliyor. Öğrenciler, adeta fabrika ortamında çalışarak usta-çırak ilişkisi ile geleceğe hazırlanıyor.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri, okullardaki yemek kalitesini artırmak için proje hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan proje, geçen yıl temmuz ayında hayata geçirildi.

Okuldaki bin metrekarelik yemekhanede öğrenciler, günde 3 çeşit yemek yapıyor. Siparişler doğrultusunda üretim yapılan okulda öğrenciler hem mesleklerini geliştiriyor hem de para kazanıyor.

‘TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYORUZ’

Beylerbeyi Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Ayhan Kaya, amaçlarının öğrencinin direkt mesleğin içerisinden yetişip gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Usta-çırak ilişkisi ile sektöre kalifiye eleman yetiştirdiklerini anlatan Kaya,

“Öğrenci arkadaşlarımız staja gidiyorlardı. Bizse direkt usta-çırak ilişkisi ile öğrencilerimizi yetiştirmek istedik. Bu kapsamda proje hazırladık ve bakanlık onayı aldık. Temmuz ayından bu yana da yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve mart ayı içerisinde döner sermayede Türkiye ikincisi olduk. Fabrika tarzında yapılan ilk girişim, bu aslında” dedi.

ERKEN SAATLERDE YEMEK SEVKİYATIMIZ BAŞLIYOR’

Okulda eğitim alan ve stajyer olarak yemekhanede çalışan 47 öğrencinin asgari ücretin üçte biri oranında maaş aldığını dile getiren Kaya,

“Bizler de çalışmalarına göre, ekstradan bir şeyler vererek öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz akademik olarak da haftada bir gün okula eğitime geliyorlar, geri kalan günlerde de işin içinde oluyorlar.

Burada pastane, sebze, kasaphane, bir de yemeklerin hazırlandığı bölümümüz mevcut. Gündüz sebze ve kasaphane bölümünde hazırlık yapılıyor, gece de yemekler pişiriliyor.

Sabah erken saatlerde de yemek sevkiyatımız başlıyor. Yemekleri 6 saat boyunca sıcak tutan ve bozulmalarını önleyen kaplarla servis ediyoruz” diye konuştu.

‘YEMEK VERDİĞİMİZ KURUM SAYISI ARTIYOR’

Ayda 4 milyon TL gelir sağlandığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

“Taşımalı okullara yemek, sonrasında kamu kuruluşlarına yemek vermeye başladık. Şu anda ek olarak Suriye’nin Cerablus ve El Bab kentlerindeki hastanelerimize de yemek gönderiyoruz. Yemek hizmeti verdiğimiz kurum sayısı da her geçen gün artış gösteriyor.

Şu anda günlük 20 bin kişilik yemek çıkartıyoruz. Bizim amacımız; hijyen, gıda ve sağlık kurallarını bilen aşçılar yetiştirmek. Bu kapsamda gelirimiz ayda ortalama 4 milyon lira civarında oluyor.”

Öğrencileri de proje kapsamında zamanlarının büyük çoğunluğunu meslek hayatının içerisinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ve gelecekte iyi bir aşçı olmayı hedeflediklerini dile getirdi. (DHA)