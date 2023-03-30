Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı
Haberler Gündem

Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, okul çıkışı iki grup arasında çıkan kavgada lise öğrencisi E.Y. (15) bıçakla yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışı iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan T.C.Y.’yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
YSK, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili kararını verdi

YSK, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili kararını verdi

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Türkiye’ye girmeye çalışan PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye’ye girmeye çalışan PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı
Gündem