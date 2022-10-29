Okan Buruk’tan Kerem Aktürkoğlu ve Emre Taşdemir açıklaması

Spor Toto Süper Ligin 12nci haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kartın ardından Galatasaray’a karşı 10 kişi oynamanın zor olduğunu aktaran Pirlo, İlk yarım saat istediğimiz oyunu oynadık. İstediklerimizi yapabildik ama böyle bir takıma karşı her şey zordu. Maçın büyük bölümünde disiplinden kopmadık ama skor getiremedik şeklinde konuştu.

SARI KART VERİLMESİ GEREKİRDİ

Kırmızı kart pozisyonuna değinen İtalyan teknik adam, Hakem konuşmayı sevmiyorum. Bir kırmızı kart verilecek pozisyonu es geçti. Hem onlar için hem de bizim için. Sarı da diyebiliriz, kırmızı da diyebiliriz ama benim düşünceme göre sarı kart verilmesi gerekirdi dedi.

ADAPTE OLMAK ZORUNDASINIZ

Türkiye’deki yaşantısına adapte olmaya çalıştığını aktaran Pirlo, maçı analiz etmenin kendileri adına zor olacağını aktararak, Adapte olmak zorundasınız. Burada çalışıyorsunuz. Diğer konuda ise bu maçı analiz edeceğiz ama 30uncu dakikadan sonrasını analiz etmek doğru olmaz çünkü maçın büyük bölümünü 10 kişi tamamladık. Daha sıkı çalışıp başarılı olacağız diyerek sözlerini noktaladı.

OKAN BURUK: ÇOK POZİSYON VERMEDEN MAÇI KAZANDIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise açıklamasında, Bu maça tutuk başladık devamında iyi oynadık. Yüklendik, rakip 10 kişi kaldıktan sonra net pozisyon yakaladık. Genel olarak çok pozisyon vermeden maçı kazandık. Bugünün genelinde defans hattında 3 oyuncu değişti bizim için. Maçtan önce endişe oluştursa da Emre özelinde, bugün onun seçmemde en büyük özellik antrenman performansıydı. Biz de bunu gördük ve Emre’yi tercih ettik. O da ilk maçı olmasına rağmen iyiydi. Barış, Yunus, Mata iyiydi. Girenler ve çıkanlardan memnunum tabii ki. Yarın Cumhuriyetin 99 yılını kutlayacağız. Nice cumhuriyetli yıllara şeklinde konuştu

DERBİDE STADIMIZI DOLDURACAĞIZ, SEYİRCİ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle alakalı ise Buruk, şunları söyledi:

Şenol hocaya hayırlı olsun. Her maç çok önemli. Derbi atmosferi farklıdır. Kendi sahamızda aldığımız çok ceza var. Stadımızı dolduracağız. Seyirci faktörü önemli. Seyirciyle geçen haftaki oynadığımız oyun çok önemliydi. Derbi sonrası Başakşehir maçı da çok önemli. Bu karşılaşmalarda tek hedef kazanmak. Bugün de iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bu oyunu devam ettirmeyi düşünüyoruz.

DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUZ

Takımın yakaladığı pozisyonları bitirmeme konusuyla ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:

Çok pozisyona girdik. Bitirme konusunda daha iyisini yapabilirdik. Çok çalışıyoruz. Oyuncularımın bu kalitesi var. Burada en önemli şey pozisyona girebilmek. Bu sayılar bizim için önemli. Belli dönem az gol sayısına ulaştığımızda bile pozisyona giren bir takımız. Bundan daha iyisini yapacağız. Hakem hataları olmasa daha iyi olabilirdi. Bizim isteğimiz var. Daha fazla gol atmak istiyoruz.

Maç içerisinde Muslera ile konuşması hakkında ise Buruk, Muslera’nın geçen haftadan bir hikayesi var. Muslera pozisyonun içerisinde. Bugün o oraya gitmedi ve yanıma geldi, Ben gittiğimde kart gösterecekler, siz bir şeyler söyleyin dedi ifadelerini kullandı.

KEREM’İ KORUMAK İSTEDİM

Kerem Aktürkoğlu’nu ceza sınırında olduğu için devre arasında oyundan aldığını aktaran Buruk, Kerem ceza sınırındaydı ve istediğimiz yerde değildi. Bu yüzden ben de Barış ile bir hamle yapmak istedim. Keremi korumak istedim. Barış zorladı savunmayı. Belki kerem kalsa da zorlayabilirdi dedi.

GEÇEN HAFTA KIRMIZI KART OLMASA LİGDEKİ EN BÜYÜK FARKI ATABİLİRDİK

Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart olmasa çok farklı bir galibiyet alabileceklerini hatırlatan Buruk, Geçen haftaki Alanyaspor maçında hakem hatası olmasa ligdeki en büyük farkı atabilirdik. Biz 10 kişi kaldığımız için olmadı. Bugün de rakibimiz öyleydi. Biz dominant oynadık. Pozisyon ürettik. Geçen hafta 11-11ken oyunumuzu göstermiştik diye konuştu.

Okan Buruk, sol bek bölgesinde oynayan oyuncular arasında ciddi bir rekabet olduğunu belirtti. Karagümrük karşısında gol atan Emre Taşdemir’in performansına da değinen Buruk, tecrübeli isim iyi bir maç çıkarttığını belirtti.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Okan Buruk, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demirin sakatlıklarıyla ilgili ise Kazımcan’ın iki hafta diye konuşuldu. Ne olur bilemeyiz. Yusuf’un ayağında bir zorlanma söz konusu. Çok uzun sürecek bir şey değil. MR çekilecek, orada net belli olacak ifadelerini kullandı. (DHA)