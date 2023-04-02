Okan Buruk: Pozisyonlarla ilgili kulüp olarak açıklama bekliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Maçın içinde Konyaspor maçında yaşadığımız kırmızı kart olayının aynısı yaşadık. VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Rakibimiz 10 kişi kalacaktı ama bu kırmızı kart verilmedi. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor? Bu pozisyonlar kırmızı kart mı, değil mi? Çağırmayan VAR hakemleri ceza alıyor mu? Bununla ilgili merakım var. Bu pozisyonlarla ilgili kulüp olarak açıklama bekliyoruz. Herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıklama yapacaktır dedi.

Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün maça çok iyi başladık. İlk yarının büyük bölümünde arzulu, istekli baskı yapan bir takım olduk. Ana sorunumuz maçın ilk yarısında sonlandırma ve pas tercihlerimiz oldu. Rakip kaleye çok rahat bir şekilde gitsek de burada sonlandırmayı doğru bir şekilde yapamadık. Rakibimiz bu ligin en tehlikeli hücuma çıkan takımlarından biri. 3-4 kez kalemize gelmelerinden bunu gördük. Golle de sonuçlanabilirdi. Ofansif olarak rakibimizden daha iyiydik. Bu anlamda biraz sonlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyuncularımızı var. Özellikle ikinci yarı zaman zaman bizim de oyuncularımızın yorulmaları ortaya çıktı. Bugün oyuna sonradan giren oyuncuların verdiği katkı önemliydi. Sonucu net bir şekilde etkiledi. Maçı kazanmamıza destek oldular. Bizim için bu çok değerli. Maçın içinde Konyaspor maçında yaşadığımız kırmızı kart olayının birebir aynısı yaşadık. VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Rakibimiz 10 kişi kalacaktı ve bu kırmızı kart verilmedi. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor? Bu pozisyonlar kırmızı kart mı, değil mi? Çağırmayan VAR hakemleri ceza alıyor mu? Bununla ilgili merakım var. Bu pozisyonlarla ilgili kulüp olarak açıklama bekliyoruz. Herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıklama yapacaktır. Genel futbol kuralları içerisinde bu pozisyonlar kırmızı kart olarak değerlendiriliyor. Kazandık ve 2-0lık galibiyet bizim için önemliydi. Böyle bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak” şeklinde konuştu.

ICARDI ÖNDE ÇOK HAREKETLİYDİ

Icardi’nin bugünkü maçtaki oyunu üzerine konuşan Buruk, “Icardi, bugün gol atamasa da bence her maç takım için elinden geleni yapıyor. Bugün de önde çok hareketliydi. Rakibe baskı yaptık. Bazen gol atamazsınız. Ben bunu düşüş olarak görmüyorum. Takım olarak Icardi’ye ne kadar topla buluşturuyoruz, o da önemli. Rakiplerimiz de ona daha fazla önlem alıyor” dedi.

POZİSYONLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME İSTİYORUZ

VAR hakemleri hakkında yorumlarına devam eden 49 yaşındaki teknik adam, Bununla ilgili belki açıklama gelir. Sadece Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında, Beşiktaş’ın da Gaziantep FK deplasmanındaki maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Bunun dışında açıklanan VAR kaydı yok. İki haftadır VAR hakemleri çağırıyor mu, hepimiz merak ediyoruz. Hakemleri, VAR çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Hepsini merak ediyoruz. Bunla ilgili Lale Hanım bilgilendirme yaptı. Bu pozisyonlarla ilgili de bir bilgilendirme istiyoruz” diye konuştu.

MIDSTJO VE MERTENSİN DÖNMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Midstjö ve Mertens’in sakatlıklarını atlatıp takıma dahil olmalarıyla ilgili de konuşan Okan Buruk, Bu hafta ilk defa uzun zamandan beri tam takım çalıştık. Midstjö ve Mertens’in dönmesi bizim için önemliydi. Bir yandan Zaniolo’yu hazırlıyoruz. 90 dakikayı görebilecek durumda değil. Bu 90 dakikalar bize avantaj sağlayacak. Bir kupa maçımız var. Bundan sonra tempomuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda fiziksel ve performans olarak daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum yorumlarında bulundu.

BUGÜN DAHA ÇOK ÇALIŞTI, SAVUNMA DAHA İYİ YAPTI

Nicolo Zaniolo’nun yüzde yüz performansını yakaladıktan sonra daha farklı olacağını söyleyen Buruk, Uzun boylu ve adaleli bir oyuncu. Performansının arttırması zaman alabiliyor. Baştan sağ tarafta değerlendirdik. Yunus hamlesinden sonra forvet arkasına aldık. Bugün daha çok çalıştı, savunma daha iyi yaptı. Daha çok tercih ettiği yer sağ kanat. Kanat oyuncusu olarak hem hücuma gitmesi hem de savunmaya gelmesi gerekiyor. Bunu da yüzde yüz performansını yakaladıktan sonra yapacak” dedi.

BİZİM EN YAKIN RAKİBİMİZ FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimiz çok ne yaptığını önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynuyor. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

BU TÜR DEDİKODULAR ÇIKACAK

Galatasaray’ın gidişatını bozmak isteyenlerin olduğunu vurgulayan Okan Buruk, “Onla kavga etti, bunla kavga etti diye. Geçen onun muhabbetini yaptı. Kerem, milli takımda Oliveira bizle antrenman yapıyor, onlar kavga etmiş. Herhalde online kavga ettiler dedik. Birçok şey çıkıyor. Bu iyi niyetle, kötü niyetle, bunu bilemiyoruz. Galatasaray’ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımız bizim yanımızda. Hedefimiz şampiyonluk. Bu tür dedikodular çıkacak. Bunu seviyoruz. En son iftar yemeği yedik, orada bile Ayrı ayrı otuyorlar yazmışlar. Restorana gidiyoruz, masalar ayrı ayrı. Gerçekten komik şeyler yaşıyoruz. Neden olduğunu ve kimlerin yaptığını da çok net bir şekilde biliyoruz” açıklamasında bulundu.

YUSUFA YİNE ŞANS VERECEĞİZ

Yusuf Demire güvendiğini söyleyen Buruk, Yusuf bizim geleceğimiz. 19 yaşındaki bir oyuncu. Bu takım zorlu yarış içerisinde gidiyor. Yusuf ile ilgili şanssızlığımız, ne zaman oynama şansı olduğu zaman Yusuf hep sakatlandı. Konya maçı öncesinde götürecektim, son idman denedi, Ayağım ağrıyor dedi, bıraktı. Karabağ maçında 45 dakika oynadı, ayağında ufak bir ağrı oldu. Bugün de kadromuz çok kalabalıktı. Ona bugün yer veremedik. Ona yer veremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yusufa yine şans vereceğiz. Bu kadro içerisinde olacak. Belki şampiyonluk golünü atacak, bunu bilemezsiniz. Yusuf yıldız bir oyuncu. Barcelonaya transfer olmuş bir oyuncu. Yusufa güveniyoruz. Hazır hale getirip, bu takıma monte edeceğiz dedi. (DHA)