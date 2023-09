Okan Buruk, Icardi ve Mertens, Şampiyonlar Ligi için heyecanlı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ilk maçına 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.45’te sahasında Kopenhag’a karşı çıkacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hayal ettiğini ifade eden Okan Buruk, “Galatasaray’da oynamaya 1991/92 sezonunda başladım ve daha sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçıma çıktım. Teknik direktör olarak hayalim, Galatasaray’a geldikten sonra ilk kez yurt içi şampiyonluğu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımızı hayal etmiştik” şeklinde konuştu.

“MARŞI DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR”

Şampiyonlar Ligi müziği hakkında yorumlarda bulunan Buruk, “Marşı duyunca tüylerim diken diken oluyor. Topun üzerindeki yıldızları görmek, bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. Ve tabii ki maçların kalitesi de inanılmaz yüksek. Sahneler muhteşem. Hakemler muhteşem. Futbolcular muhteşem. ‘Şampiyonlar Ligi’ dediğimiz zaman bile bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor” diye konuştu.

“GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE ÇOK YAKIŞAN BİR MARKA”

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne çok yakıştığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Galatasaray’ın sadece Türkiye’de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne çok yakışan bir marka. Bu tutkunun yanında tabi ki sabırsızlığımız da var, bir şeyi hemen istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu. Her şey çabuk olsun, her zaman kazanalım. Futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuk yıllarımda 7 yurt içi şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kazandım. Her zaman kazanmaya odaklandım ve kazanmasını bilen bir insan oldum” dedi.

MAURO ICARDI: İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

İlk hedeflerinin sonraki tura çıkmak olduğunu söyleyen Arjantinli golcü Mauro Icardi, “Açıkçası, eğer Şampiyonlar Ligi’ndeysek ilk hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak. Yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyleri başarabileceğinizin farkında olduğunuzda, o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Arjantin’de futbolu seviyoruz, hatta birçok insan için futbolun aileden daha önemli olduğunu bile söyleyebiliriz. Futbolu soluyoruz. Burada dikkatimi çeken tutkuydu. Bazıları Türkiye’deyseniz Avrupa’nın elit seviyesinde olmadığınızı, dolayısıyla daha rahat olduğunuzu düşünüyor. Tam tersine Türkiye’deyken talep yüksek. Sizden önemli başarılar bekliyorlar. Bu beklenti sizi başarıya götürme yolunda motive edici” şeklinde konuştu.

Dries Mertens ise açıklamasında, “Bu kulübü özel kılan ne? Taraftarların tutkusu, kulübün tutkusu. Yaşamak için harika bir şehir, kulüplerine gerçekten tutkuyla bağlı taraftarlar. Harika bir stadyum ve gerçekten çok şey başaran ve zorlu bir dönemden geçen bir kulüp çünkü birkaç yıldır şampiyon olamamışlardı” ifadelerine yer verdi.

(DHA)