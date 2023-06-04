Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. Hedefimiz sonraki yılın takımı ve Avrupa kupaları. Bu akşam güzel bir kutlama yapacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getirerek, “Fenerbahçe’yi yenerek kutlamanın kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk. Üstün oyunumuzu sonuna kadar da sürdürdük. 23’üncü şampiyonluk ve 3-0 bitirdik. İlk maçta da ikinci maçta da iyi olan taraf bizdik. İkincilik yarışı var, Beşiktaş’ın da Fenerbahçe’nin de puan ortalamaları çok yüksek. Kalite olarak yukarılara çıkan bir lig. Bunun yanında sürdürdüğümüz 14 maçlık galibiyet serisi oldu. Son 5 maçı da kazanarak bitirdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. Hedefimiz sonraki yılın takımı ve Avrupa kupaları. Bu akşam güzel bir kutlama yapacağız” diye konuştu.

“BU GECENİN KAZANANI TÜRK FUTBOLU OLDU”

MKE Ankaragücü maçından sonra şampiyonluğu elde ettiklerini dile getiren Okan Buruk, “4-5 oyuncu değiştirdik bu maça hazırlanırken. Yaş ortalaması da düşük bir takımdık, 5 Türk oyuncu ile oynadık. Bu gecenin kazananı Türk futbolu oldu. Bunu kazanmak için de ben kenarda, oyuncularım da sahada mücadele verdik. Taraftarlarımıza hediye etmek istiyorum. Burada savunma için daha az oynamış Barış, Berkan ve Zaniolo gibi takımda daha aç ve geleceğe dönük oyuncuları düşündüm. Burada tabii ki bu oyuncularla birlikte diğer oyuncuların da dinamizmi arttı. Stada gelirken bile fazla motivasyon yapmaya gerek yok. Maçın başında da ısınmadan döndükten sonra teknik ekibimizin yorumu herkesin çok iyi olduğu yönündeydi” şeklinde konuştu.

“AMACIM DAHA UZUN YILAR BURADA ÇALIŞMAK, AVRUPA’DA BAŞARILAR GÖRMEK”

Okan Buruk, geçen seneden sözleşmesi olduğunu ifade ederek, “Ben Galatasaray’da çalışmak için uzun zaman bekledim, bu sene bu bana nasip oldu. Amacım daha uzun yıllar burada çalışmak, Avrupa’da başarılar görmek. Zor ve uzun bir yarış. Benim isteğim devam etmek. Yönetimimizle görüştük, uzatma opsiyonum vardı ama onun da önemli yok. Sözleşmeye de gerek yok. Ben ve yönetim burada olmamı istiyor” dedi.

“ZANIOLO BİZİM OYUNCUMUZ”

Zaniolo’nun gelecek sezonki durumu hakkında konuşan Okan Buruk, “Zaniolo bizim oyuncumuz. Performansı çok yüksek bir takımız, birçok mevkideki oyuncularımızın talipleri olacaktır. Önümüzdeki sezon elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Çok fazla oynama yapmadan küçük oyuncu değişiklikleriyle devam etmek istiyoruz. Büyük ve önemli kulüpler almak isteyebilir oyuncuları ama bizim 2-3 haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Elimizdeki oyuncuları kaybedersek diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Önlerindeki sene futbol takviminin uzun olduğuna dikkati çeken Okan Buruk, “Milli takıma gidenler 19 Haziran’da maçları bitiriyorlar. Bu oyuncuların tatil yapması gerekiyor, elimizdeki oyunculara da izin vermemiz gerekiyor. Kısa bir zaman sonra antrenmanlara başlayacağız. Bütün takımı bir arada başlatma şansınız yok. Yapacağınız transferler, ayrılacaklar bunların bir an önce olmasını bekliyorum. Mesela Icardi çok geç bizde oynamaya başladı. Mata transferin son zamanlarında geldi. Ekibe dahil olmaları uzun zaman sürdü. Transferler için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“GALATASARAY HOCASI OLARAK ŞAMPİYON OLMAK BAMBAŞKA”

Okan Buruk, şampiyonluğu tüm teknik direktörlere hediye etmek istediğini ifade ederek, “Türk teknik direktörleri görmezden geliyoruz, aklımız kimi getiririzde. Karşı değilim ama burada Türk teknik adamların haklarını da vermemiz gerekiyor. Geçen sene takımın yaşadığı başarısızlığın altından kalkabilmek kolay değildi. Kadro olarak da değişim yaşandı. Genel olarak baktığımızda eleştiri olacak, kaybetsem de eleştireceklerdi. Buraya başarılı olarak geldim. Bu sene de şampiyonluk Galatasaray ile bana nasip oldu ve çok mutluyum. Galatasaray hocası olarak şampiyon olmak bambaşka bir şey. Bu sene çok özel bir seneydi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı. Bir takım şampiyon olacaktı ve biz olduk. Bunun da gururunu yaşıyorum. İnşallah yakaladığımız başarıyı devam ettiririz” dedi.

“BASININ ÖNÜNE ÇIKMAMAK TÜRK KAMUOYUNA SAYGISIZLIKTIR”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İsmail Yüksek’in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Okan Buruk, “Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde. Çekişmeli bir sezon oldu. Deplasmanda da burada da çok iyi bir oyunla yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Başka bir şey söylemek zor. Tebrik veya maç öncesi bir karşılama beklemiyorduk. Galatasaray olarak gururluyuz. Bugün eski hocam buradaydı, oyundan övgü ile bahsetti. Bu da özellikle benim için önemliydi” ifadelerini kullandı.

“BENİM MANŞETİM, ‘HAK EDEN KAZANDI'”

Okan Buruk, ‘bu gecenin manşetini ne atardınız’ şeklinde yöneltilen bir soruya, “‘Hak eden kazandı’ yazardım çünkü bunu net bir şekilde bugün gösterdik. Hep önceden de söylüyordum; hedefim Galatasaray’da çalışmak diye. Bunu çok istiyordum ve bana nasip oldu. Buradaki şampiyonluk da nasip oldu. ‘Hak eden kazandığı için benim manşetim o olurdu” diye cevap verdi. (DHA)