Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan, Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Önümüzdeki 5 hafta rakiplerimizin genel olarak dış saha maçları var. Biz ise çoğunlukla iç saha maçları oynayacağız. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Özellikle Fenerbahçe’nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kazanmayı sürdürmek bizi motive ediyor’ dedi.

Spor Toto Süper Ligin 22’nci haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, “Ümraniye çok iyi bir takım, oynadıkları oyunla puanları orantısız. Ligin son sıra takımı ama stratejik olarak iyi bir takım. Ofansif anlamda daha iyi. İlk yarının genelinde net pozisyonlar verdik. Bizim takımımız için defansif anlamda hayal kırıklığı oldu. İlk yarı bize yakışmayan hatalar yaptık. Daha fazla skorun olduğu bir ilk yarı çıkabilirdi. 2nci yarı pozisyon vermedik diyebilirim. Top genel olarak bizde kaldı. Kazandığımız için sevinçliyiz ama bugünle beraber ders çıkardığımız noktalar oldu” diye konuştu.

EMRE ÖZELİNDE DEĞİL, TAKIM OLARAK HATALAR YAPTIK

Devre arasında oyuncularını uyardığını söyleyen Okan Buruk, “Devre arası tabii ki analizimizi gösterdik. Geçişleri iyi yapan net bir şekilde sağ tarafı oynayan bir takım. Oyuncularıma devre arasında sakin olalım, kalitemizi ortaya koyalım ve maçın kazananı biz olalım dedim. Bu maçı kazanacağımızı söyledim. Geçişlerdeki organizasyonlara dikkat etmemizi söyledim. Dubois daha dengeli bir oyuncu. İlk yarı Emre ile hücum ürettik ama savunmada sorunlar yaşadık. Emre özelinde değil, takım olarak hatalar yaptık. İkinci yarı daha dengeliydik. Rakipte 10 kişi kalınca daha iyiydik” ifadelerini kullandı.

KAAN AYHANI KISA VADELİ DEĞİL, UZUN YILLAR İÇİN ALDIK

Takıma yeni katılan Kaan Ayhan ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Kaan Ayhan için ise şunları söyleyebilirim. Kaan iyi bir oyuncu. Aynı zamanda milli oyuncu. Kaan Ayhanı kısa vadeli değil, uzun yıllar için aldık. Farklı pozisyonlarda düşünüyoruz ama ilk düşüncemiz stoper oynaması.”

TORREIRA BUGÜN HERKESİN EKSİKLERİNİ KAPATTI

Lucas Torreira’nın bugün sahada birçok şeyi doğru yaptığını aktaran Okan Buruk, “Çok erken oyuncu değiştirmiyorum net bir şey olmadıkça. Türk-yabancı değişimi açısından iki oyuncu değiştirmemiz gerekiyordu. Devre arası düşündük. Ben ilk yarı pozisyonlarını Emre Taşdemir üzerinden değerlendirmiyorum. Takım halinde hata yaptık. İki bekimiz de hatalar yaptı. Merkez orta sahalar zaman zaman yerlerinde değildi. Biz takım olarak pozisyon verdik. Torreira bugün her yeri kapattı. Herkesin eksiklerini kapattı. Oyunu kurdu ve birçok şeyi doğru yaptı. Pas yüzdesi, defansif ve ofansif alanda oyun kurulumu, topla oynamada çok iyi işler yaptı. Oliveira bugün çok iyi değildi. Mertens de bir bakıma öyle ama Torreira bugün oraları kapattı. Bazen oyuncu düşüşleri olabiliyor. Yoğun geçiriyoruz. Çok daha farklı hazırlanacağız. Önümüzdeki maçta çok iyi bir takıma karşı oynayacağız” şeklinde konuştu.

BİZ BU REKORLARI GALATASARAY CAMİASI İÇİN KIRIYORUZ

Bugünkü galibiyet ile bir rekora daha imza atan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili olarak bu rekorun takımın başarısı olduğunu söyleyerek, “Bu benim rekorum değil. Biz bu rekorları Galatasaray camiası için kırıyoruz. Bende takımın başındaki teknik adamım. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. En büyük rekor o bizim için. Hafta hafta maç kazanmamız, rakiplerle arayı açmamız ve rakamlara takılmadan hep kazanmamız lazım. Aslında bu motivasyonu hem ben hem de oyuncularım yaşıyor. Çok iyi şekilde gidiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Her maça hazırlanmak zor. İyi oynadığımız maçlar var fakat her maç aynı konsantrasyon olmuyor. Bugün özellikle ne oynayacaklarını biliyorduk. Uzun top, geçiş oyunu, savunmada çakılı bekleyen rakip bu şekilde analiz etmiştik. Bugün bazı noktalarda gafil avlandık. Eksiklerimiz gördük. Topun arkasına geçilmesi bazen bizim için de sıkıntı olabiliyor” yorumlarında bulundu.

FENERBAHÇE’NİN SON DAKİKA GOLLERİYLE LİGE TUTUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Zirve yarışındaki rakiplerinin maçlarını takip ettiğini söyleyen Buruk, “Kendi maçlarımıza bakıyoruz ama rakiplere de bakıyorum tabii. Onların bize göre daha zorlu fikstürleri var. Önümüzdeki 5 hafta rakiplerimizin genel olarak dış saha maçları var. Biz ise çoğunlukla iç saha maçları oynayacağız. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Özellikle Fenerbahçe’nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kazanmayı sürdürmek bizi motive ediyor. Bugünde bunu ortaya koyduk. Her takımı yeneriz motivasyonu ile maçlara çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

SOL BEK TRANSFERİNİ RAFA KALDIRDIK

Ara transfer sezonunda sol bek pozisyonuna herhangi bir hamle yapmayacaklarını söyleyen Buruk, “Sol bek için düşüncemiz oldu Türk olarak fakat Kazımcan iyileşti. Sonrasında Dubois iyi performans gösteriyor. Böyle durumdayken biz sol bek transferini rafa kaldırdık. Kaan Ayhan transferi ile savuma düşüncemizi koruduk. Bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi görünüyor. Ama dediğim gibi transfer işleri değişebiliyor yorumlarında bulundu.

(DHA)