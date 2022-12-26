Okan Buruk: Daha iyi bitirmeliydik

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmada 3’üncü golü bulmaları halinde karşılaşmayı daha önce bitirebileceklerini ifade eden Okan Buruk, “Bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz, gün sonunda lider olarak bu haftayı lider bitirmekti. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık. Yüzde yüz galibiyet sevinci yaşayamadık. Böyle maçlar ve böyle skorla olacak. İlk yarının 40 dakikalık bölümünde çok üstün oyandık. Gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar vardı. İkinci yarı daha dengeli geçti. 3’üncü golü bulmamız gerekirdi. 3’üncü golü bulsaydık daha erken maçı bitirebilirdik. Duran toptan gol yedik. 2-1 olunca hem rakibi oyun içerisinde dahil ettik, biz de biraz baskı altına girdik. Son 10 dakika ve ilk yarının 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puan ile bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz” diye konuştu.

“TORREİRA BURADA KALIP DİĞER ARKADAŞLARLA BİRLİKTE ANTRENMAN YAPACAK”

Lucas Torreira’nın oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesiyle alakalı da konuşan Buruk, “Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak” ifadelerini kullandı.

“HALA SEFEROVİC’E GÜVENİYORUZ, ŞANS DA VERECEĞİZ”

Seferovic’e güvendiklerini ancak bugün taktiksel bir tercih nedeniyle İsviçreli golcünün süre almadığını dile getiren Okan Buruk, “3 gün önce kupa maçımız vardı. Orada onu denedik. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Orada Mertens’i önde kullanmak istedim, hareketliliğinden dolayı ve oyunu yönetmesinden dolayı. Taktiksel bir tercih olduğu için Sefervovic’i değerlendirmedik. Şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da, biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacağız. 3 tane santrforumuz var. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic’e güveniyoruz, şans da vereceğiz” dedi.

“ICARDİ SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI”

Sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili bilgiler veren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Midtsjö’nün durumu tam belli değil. Oynayabilecek diye düşünüyoruz. Kazımcan’ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi ile ilgili saha çalışmalarına başladı. Yakında yavaş yavaş toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyorum. Onun için hedef olarak seçtiğimiz maç Ankaragücü maçı olarak görüyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var.”

“TARAFTARLARIMIZDAN BEKLENTİMİZ NE OLURSA OLSUN DESTEK OLMALARI”

Taraftardan kendilerine destek olmalarını isteyen Buruk, “Süre alıyorlar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek bana yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan hasarlar var. Kadro çok değişti. Geçen senenin etkileri Galatasaray takımının üzerinde bitmiyor. Sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik. Bir yandan psikolojik olarak bunu yenmeye çalışıyoruz bir yandan başarılı olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz ne olursa olsun destek olmaları. Bütün oyuncularımıza destek olmalarını isteyeceğim” diye konuştu.

“DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ”

Duran çalışmaları yaptıklarını bugün de duran toptan 2 gol attıkları için sevinçli olduklarını dile getiren Buruk, “Özellikle son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Dün de Mertnes ile çalıştık. Bu hep çalıştığımız bir şey. Burada atışı yapan çok önemli oluyor. Bugün Mertnes çok önemli kornerler kullandı. Bugün de bundan iki tane gol bulduk. Sezon başında korner gol bulamadık. Bu anlamda sevinçliyiz. Oyun içerisindeki golleri de atarsak daha çok sevineceğim” ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE: EN AZINDAN 1 PUANI HAK ETMİŞTİK

Son dakikada yakaladıklarını pozisyonu değerlendirmeleri halinde karşılaşmadan puan çıkartabileceklerini söyleyen Fatih Tekke, şöyle konuştu:

“Maç bence bizim açımızdan olumluydu. 3 puan kaybettik ama kazanımlarımız oldu. Bugün en azından 1 puanı hak etmiştik. Mücadelelerinden, verdikleri emekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Gayet olumluydu. Maçın 90 dakikaya yakın ön alan baskıyı ile oynayan İstanbulspor vardı. Yetenekli oyuncuları pozisyona girmelerinde kolaylık sağlıyor. Son dakikada kazandığımız pozisyonu değerlendirmiş olsaydık, 1 puanla ayrılabilirdik. Bence de hak etmiştik. Çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. İki gün sonra önemli maçımız var. Eksik ve sakat oyuncularımız var. Elimizdeki imkanlarla beraber, transfer dönemine kadar bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İhtiyacımız olan şey puan ve puanlar. Bugün de bunu başaramadım. Galatasaray’ı tebrik etmek lazım. Uzun zamandır lider olamamışlardı.”

“BELİRLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR”

Transferle ilgili gelen bir soru üzerine Fatih Tekke, “Belirlediğimiz oyuncular var. Kulübümüzün yapısını herkes biliyor. Gelirlerimize oranında transfer yapmaya çalışacağız. Olabilecek en fayda verebilecek oyuncuları almaya çalışacağız. Geldiklerinde süre istiyor. Sadece forvetle ilgili diğer mevkilerle ilgili de konuştuğumuz birçok yer var. Bizim açımızdan kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu, istediğiniz ortamı bulmak kolay değil. Transfer de yapmasak, bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İstanbulspor olarak üretmemiz gerekiyor. Oyun kimliği oluşturmak istiyoruz. Türkiye’ye futbol oynayabilmeyi oyunculara öğretmemiz lazım. Bu mücadele devam ederse, İstanbulspor olarak beklentilerimizi karşılaşmış olacağız” dedi.

Fatih Tekke, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Altyapıdan oyuncular hazır gelmiyor. Biz top oynamayı öğretiyoruz, futbol oynamayı öğretmiyoruz. Genelde kulüplerimiz, zorunluluktan oyuncu çıkarma peşindeyiz. Böyle olunca iyi yetişmiş oyuncu çıkartamıyoruz. Bu ülke futbolunun genel problemi. Çocuklarımız tüm mevkiler için söyleyeyim, iyi yetiştirilmiyor.” (DHA)