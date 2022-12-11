Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bütün futbolcularımız formaya aday. Baran da bunlardan biri. İnşallah ileride onlara da iyi süreler vermek istiyoruz. Kupa maçımız var. Lig de başlıyor. En iyiler sahada ve kadroda olacak. Yaş ayırt etmememiz gerekiyor” dedi.

Galatasaray, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların iyi performans gösterdiğini belirten Buruk, “Hazırlık maçlarının en sevindirici yanı hem fazla oynamayan hem de genç oyuncuların çok fazla süre bulması. Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncumuz kampta bizimle şans buluyorlar. Oyuna girdikten sonra güzel şeyler görüyoruz” diye konuştu.

“BUGÜN YİNE ÇOK GÜZEL ŞEYLER GÖRDÜK”

Adana Demirspor’a karşı pozisyonlar ürettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bugün maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İstatistiksel olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Ancak genel istek olarak iyiydik. Rakibimiz de net pozisyonlara girdi. Hazırlık maçlarını tabii ki kazanmak istiyoruz ama bir yandan da oyuncuları görmeliyiz. Bugün yine çok güzel şeyler gördük. Yusuf Demir 2 gol attı, Baran Aksaka iyi oynadı, Jankat Yılmaz ilk kez kaleye geçti. Bugün 16-17 yaşında oyuncularımız süre aldı. Özellikle genç oyuncular için seviniyoruz” ifadelerini kullandı.

“EN İYİLER SAHADA VE KADRODA OLACAK”

Buruk, Baran Aksaka’nın performansıyla ilgili, “Baran top bizdeyken çok olumlu işler yaptı. Rahat, konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yöneten futbolcumuzdu. Bütün futbolcularımız formaya aday. Baran da bunlardan biri. İnşallah ileride onlara da iyi süreler vermek istiyoruz. Kupa maçımız var. Lig de başlıyor. En iyiler sahada ve kadroda olacak. Yaş ayırt etmememiz gerekiyor. 17-18 veya 38 olabilir. En iyi performansı hangi oyuncu ortaya koyarsa ona formayı vermek istiyorum” açıklamasında bulundu.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Sakatlığı bulunan ve Dünya Kupası’na giden futbolcuların durumuyla ilgili de konuşan Buruk, “Galatasaray taraftarı bütün futbolcularını merak ediyor. Sadece Icardi üzerinden bakmamak lazım. Tüm oyuncularımızı lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Icardi ile devamlı iletişim halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. En iyi şekilde lige yetiştirmeye çalışacağız. Bütün oyuncularımız burada. Rashica ve Hamza iyi gidiyor. Onlar yakın bir sürede bizimle çalışmaya başlayacak. Ross dışında uzun vadeli bir sakatlığımız olacağını düşünmüyorum. Milli takımdan dönen futbolcuların adaptasyonunu birkaç gün içinde tamamladıktan sonra istediğimiz bir şekilde İstanbul’a döneceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

(DHA)