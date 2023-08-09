Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana’yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, Belli bölümlerle de biz gösterdik ama ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0lık net bir skor aldık ve ikinci maç için avantajı elde ettik. Ama bizim için hiçbir şey bitmedi. Rakibimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Yine iyi bir takıma karşı İstanbulda da oynayacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ

Takımın durumundan bahseden Buruk, Tabii ki tam olarak hazır değiliz. Birçok eksik var. Sakat oyuncumuz var, yeni katılan oyuncumuz var. Buraya tam kadro gelmedik. Aslında Galatasaray takımı oluşum aşamasında. Oynayan oyuncularımız katkı verdi. Bu bizim için önemli ve değerliydi. Çok önemli performanslar gösteren oyuncularım oldu. Orta sahada, öndeki kanatlarda önemli performanslar vardı. Savunma 4lüsü geçen maçlara göre çok daha iyi oynadı. Genel olarak çok fazla iyi oynayan oyuncumuz vardı. Gün gün daha iyiye gidiyoruz. Daha yeni hazırlanan bir takımız. Buradaki galibiyet bize önemli şekilde etki edecek ve katkı sağlayacak. Ama İstanbulda bize katılacak oyuncularımız var. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım olacağız şeklinde konuştu.

ROTASYON KELİMESİNİ ÇOK FAZLA KULLANMAK İSTEMİYORUM

Sıradaki 2 maça da iyi hazırlanacaklarına değinen Okan Buruk, Hem Kayserispor, hem rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rotasyon kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu sezon 2 tane ilk 11 oluşturup bütün oyuncular maçları paylaşacak diyerek sözlerini noktaladı.

(DHA)