Okan Buruk: Başımıza az gelecek bir şey ama bu da bize ders oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4 maç üst üste kazandık. Ligde lideriz, bunu da devam ettirmek istiyoruz. Yoğun bir maç trafiği var. Kazanarak devam etmek istiyoruz dedi.

Galatasaray, Süper Ligin 6ncı haftasında Başakşehiri deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, “Zorlu bir deplasman. Daha moralli bir şekilde bizim karşımıza çıkacaklarını biliyorduk. Bir organizasyonları vardı. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz gol, topu çevirmemizi sağladı. Belli bir dakikaya kadar iyi giden oyun vardı. Ziyech, sakatlanıp çıkarken golü yedik. Devamında da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz baskı kurdu ama onu da kırmayı başardık. 4 maç üst üste kazandık. Ligde lideriz, bunu da devam ettirmek istiyoruz. Yoğun bir maç trafiği var. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Hazır olmayan oyuncuları da kadroya dahil etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

BAŞIMIZA AZ GELECEK BİR ŞEY AMA BU DA BİZE DERS OLDU

Değişiklik yapacakları sırada gol yediklerini belirten Buruk, değişiklik anında yaşananları şu şekilde anlattı:

“Hakim, saha dışına çıktı. Zaha girecekken parmağında yüzük vardı. Hakem onu bantlamasını istedi. Kerem de yerini değiştirdi, Zaha oyuna girecek diye. O esnada golü yedik. Başımıza az gelecek bir şey ama bu da bize ders oldu. Hakim, sakatlandığı için tekrar oyuna sokmadık. Bizim için kötü bir gol oldu. Rakibimizi de o golden sonra oyunun içerisine soktuk” ifadelerini kullandı.

DAVINSON HEM İSTEKLİYDİ HEM DE MOTİVEYDİ

Sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan Davinson Sanchezin performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Davinson, ilk 11de başlayacaktı, Victoru dinlendirecektik. Önemli bir katkı sağladı. Hava toplarında iyiydi, takımı öne çıkardı. Hem istekliydi hem de motiveydi. Kaan da oyuna girdikten sonra iyi oynadı. Bizi öne doğru çıkarma konusunda iyi işler çıkardı. Abdülkerimin de performansını beğendim. Stoper için sol bek oynamak kolay değil. Bugün için bizim cebimizde kalanlar, Abdülkerimin sol bek oynaması ve Hakim Ziyechin 10 numara pozisyonunda yer almadı. Bu konularda olumlu geri dönüşler aldık” şeklinde konuştu.

YABANCI SINIRI İLE İLGİLİ BİR ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Abdülkerim Bardakcının Kazımcan Karataşın sakatlığının ardından sol beke geçmesini değerlendiren Buruk, “Maç öncesi biz hazırlığımızı yapıyoruz. Türk oyuncular konusunda. Elimizde Abdülkerim olmasa iki kişi sokmak durumunda kalabilirdik. Yabancı sınırı ile ilgili çalıştay olacak. Bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Verilen karara saygı duyuyorum. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

MONTELLAYA DESTEK OLACAĞIM

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen Vincenzo Montella ile ilgili gelen bir soruya ise Buruk şu şekilde cevap verdi:

“Değişim oldu. Milli takım için hayırlısı olsun. Önemli bir şansımız var, kaybettiğimiz bir şey yok. Yüzde 90 oranında gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Yeni hocamıza başarılar dilemek istiyorum. Bize düşen destek olmak. Ben de kulübüm adına hocamıza destek olacağım.”

ICARDI’NIN KALİTESİ VE YAPTIKLARI, BİRÇOK ŞEYİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Mauro Icardi’nin fiziksel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Buruk, “Mauro, sezon başı kampına katılmadı. Hızlı bir şekilde takım içerisine sokmaya çalıştık. Maç oynuyor, antrenman yapıyor. Durumunu takip ediyoruz. Kilosunu verdi, yağ oranı düştü. Gün geçtikçe hazır duruma geliyor. En iyi performansını sergilemeye çalışıyor. Onun kalitesi ve yaptıkları, birçok şeyin üstüne çıkıyor. Bazı maçlarda yorulduğu yerlerde onu dinlendirme şansımız olabilir” diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)